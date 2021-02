Incêndio atingiu plataforma de petróleo da Petrobras no RJ

360 14:51:14

Um trabalhador se feriu

Sindicato alega descaso

Não houve danos no maquinário

Um incêndio atingiu a plataforma P-48, da Petrobras, no sábado (20.fev.2021). O acidente se deu próximo a um vaso de drenagem da embarcação, segundo informações do Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense). De acordo com a Petrobras, o fogo começou durante atividade de manutenção em uma tubulação.

A unidade, do tipo navio-plataforma, opera no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, norte do Estado do Rio de Janeiro.

A brigada de incêndio da plataforma teria levado 1h30 para controlar o fogo. A Petrobras afirma que não houve danos a sistemas ou equipamentos. A produção foi interrompida para avaliação das causas e reparo da tubulação.

Um funcionário teve queimaduras no pescoço, ombros, braços e costas, segundo o sindicato. Foi atendido na enfermaria da plataforma e, em seguida, desembarcado. Passou por avaliação médica e está “bem” e em casa, conforme a Petrobras.

O sindicato afirma que as operações da estatal na Bacia de Campos vem sendo “negligenciadas”.

“A redução de investimentos, principalmente em conservação, efetivo a bordo e segurança das unidades, tem sido constante”, diz.

“Vamos acompanhar de perto a investigação do acidente, que comprova a incapacidade da atual gestão da Petrobras, focada apenas no retorno financeiro aos acionistas e desprezando a vida dos trabalhadores, a segurança operacional e a integridade das unidades e do meio ambiente”, declarou Tezeu Bezerra, coordenador do Sindipetro-NF.