Inclusão: Shopping no interior inaugura Sala do Afeto para autistas

O Shopping Jardim Oriente treina equipes de colaboradores para apoiar uma iniciativa inédita na RMVale e inaugurou em 03 de setembro (sexta-feira última), um espaço exclusivo para atender as crianças, adolescentes e adultos autistas. É a Sala do Afeto, conhecida como calm zone. Um ambiente aconchegante e tranquilo para os autistas relaxarem com seus pais ou responsáveis no momento de agitação e ansiedade, por estarem fora do seu ambiente de conforto.

“Nossos colaboradores recebem nesta semana treinamento específico com profissionais da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos, para identificar o estado de agitação ou ansiedade dos autistas e direcionar estas pessoas e seus familiares até a Sala do Afeto. Uma comodidade que atende de imediato o autista de qualquer idade”, explicou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente.

A sala calm zone é indicada pelos especialistas e em alguns estabelecimentos de outros países como os Estados Unidos, já contam com este ambiente inclusivo e relaxante.

“O Shopping Jardim Oriente é um local democrático e um ambiente de inclusão. Para montar a Sala do Afeto tudo foi pensado e feito com muito carinho e atenção para atender este público. A sala tem iluminação, cores e detalhes para o autista ter conforto, comodidade e tranquilidade”, explicou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

A Sala do Afeto terá decoração com nuvens, cores alternadas em branco e azul, brinquedos específicos, entre eles, kits sensoriais que incluem as Fidget Toys e blocos de montagem e objetos calmantes, que ajudam a aliviar o estresse como balanço, tatame e pufes. A sala está localizada no corredor do café Cravo & Canela e a capacidade é para atender até duas pessoas com acompanhante e seguirá o horário de funcionamento do shopping. Os familiares ou responsáveis também poderão solicitar o uso do espaço para a equipe do shopping

Para a montagem da sala, o Shopping Jardim Oriente contou com a assessoria de Camila Picolo Kallaur, médica e mãe de uma criança autista. Camila chegou a ver uma sala de calm zone quando esteve nos Estados Unidos, de volta ao Brasil, ela levou a sugestão até a câmara municipal de São José dos Campos. Juntos, apresentaram a ideia ao centro de compras, que tomou a iniciativa de colocar em prática.

“A atitude do Shopping Jardim Oriente em acolher e incluir esse cidadão é gratificante. Entender que o autista é um cidadão e tem direito de frequentar o shopping e adaptar o ambiente para esse indivíduo enche as famílias de autistas de orgulho e gratidão. A sala será uma semente na luta para a conscientização e inclusão do autismo em São José dos Campos”, relatou Camila.

A doutora Camila explicou a importância da Sala do Afeto – “ O shopping e outros estabelecimentos tem barulho, cores, cheiros. Estes fatores podem sobrecarregar o cérebro autista e fazer a pessoa entrar em crise. Normalmente isso pode parecer uma “birra” em crianças. A calm zone serve para trazer um ambiente para o autista conseguir reorganizar sentimentos e sensações.

No Brasil, estima-se que há mais de 2 milhões de autistas. Segundo dados de especialistas dos Estados Unidos, a cada 54 crianças nascidas, uma pode desenvolver o autismo.

Fraldário

O fraldário do Shopping Jardim Oriente também está aberto ao público e fica localizado próximo a Praça de Eventos, paralelo a loja C&A. Com espaços para troca de fraldas e amamentação e com decoração aconchegante e confortável. Tanto a Sala do Afeto quanto o fraldário são de uso gratuito dos clientes.

Shopping Jardim Oriente

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado, 10h às 22h. Aos domingos, 10h às 20h.

Hipermercado Shibata: segunda a sábado 8h às 22h e aos domingos, 8h às 20h.

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www. shoppingjardimoriente.com.br

