Inscrições abertas para o Prêmio Prudential Espírito Comunitário 2021

Jovens de 14 a 19 anos que atuam como voluntários podem se inscrever no Prêmio Prudential Espírito Comunitário 2021 a partir desta terça-feira, 19 de outubro. A premiação reconhece ações de voluntariado realizadas por estudantes do Ensino Médio de instituições públicas ou particulares de todas as regiões do Brasil. Nesta sétima edição, além de oferecer R$ 25 mil e R$ 10 mil para o primeiro e o segundo colocado, respectivamente, investirem nas iniciativas de suas organizações, o Prêmio vai conceder bolsas de estudos para um curso sobre empreendedorismo social aos dez primeiros finalistas. As inscrições podem ser feitas de 19 de outubro a 19 de novembro pelo site https://www. prudentialdobrasil.com.br/ premioprudential.

Com o tema “Uma atitude muda o mundo”, o Prêmio Prudential Espírito Comunitário quer mais do que valorizar a atuação dos jovens voluntários em 2021. Na edição deste ano, a premiação promovida pela Prudential do Brasil vai investir na formação e na vocação empreendedora desses estudantes que, principalmente em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, fizeram a diferença. Os dez finalistas selecionados poderão participar de uma capacitação online de 42 horas além de contar com a mentoria oferecida pelo Instituto Ekloos, organização que apoia o desenvolvimento de iniciativas de impacto social.

“A Prudential do Brasil acredita que cada jovem pode ser um agente ativo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Por isso, a premiação deste ano quer ir além, apoiando a capacitação desses estudantes em empreendedorismo social, para que tenham ainda mais recursos para transformar a realidade desafiadora do nosso país por meio dos seus projetos”, destaca a Diretora de RH da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.

Premiação

Os vencedores serão selecionados por um júri que inclui alunos, professores, representantes de ações sociais, pessoas civis, organizações de apoio e incentivo ao voluntariado e representantes da Prudential do Brasil.

No ano passado, a jovem Carolina Lindquist, de Engenheiro Coelho, em São Paulo, conquistou o primeiro lugar com o projeto “Globalizando”, uma organização que promove o ensino de idiomas através dos ODS da ONU de forma gratuita, inovadora e acessível. “Fiquei muito feliz com a premiação, principalmente porque ela contribuiu para reafirmar a importância da educação para mudar vidas. Promover o ensino de idiomas de forma gratuita e virtual no Brasil, dando acesso a muitas pessoas que não têm essa oportunidade, é muito valioso. Estou ainda mais motivada para fazer o projeto crescer”, reforça Carolina.

Prêmio Prudential Espírito Comunitário 2021

Quem pode participar? Jovens estudantes de 14 a 19 anos, matriculados no Ensino Médio de escolas públicas ou particulares de todo Brasil.

Jovens estudantes de 14 a 19 anos, matriculados no Ensino Médio de escolas públicas ou particulares de todo Brasil. Quais projetos podem participar? Ações e/ou projetos desenvolvidos pelos jovens e que contribuam para melhorar a vida das pessoas da comunidade onde os estudantes atuam.

Ações e/ou projetos desenvolvidos pelos jovens e que contribuam para melhorar a vida das pessoas da comunidade onde os estudantes atuam. Quantos projetos podem ser inscritos? Apenas um projeto por estudante.

Apenas um projeto por estudante. Qual o período de realização da ação? Os projetos devem ter sido realizados entre janeiro de 2020 até novembro de 2021.

Os projetos devem ter sido realizados entre janeiro de 2020 até novembro de 2021. Inscrições gratuitas no site: https://www. prudentialdobrasil.com.br/ premioprudential

Período de inscrição: de 19 de outubro a 19 de novembro.

Sobre o Prêmio Prudential Espírito Comunitário

O Prêmio Prudential Espírito Comunitário é a versão brasileira do “The Prudential Spirit of Community Awards”, criado pela Prudential Financial, Inc., em 1995, nos Estados Unidos, com objetivo de incentivar e reconhecer os jovens que realizam trabalho voluntário.

No Brasil, a premiação foi lançada em 2015 pela Prudential do Brasil, maior seguradora independente no segmento de pessoas. Desde então, já recebeu mais de 5,9 mil inscrições de ações de voluntariado desenvolvidas por estudantes de 443 escolas e doou mais de R$ 149 mil. Além dos EUA e Brasil, o prêmio é oferecido no Japão, China e Índia. A edição brasileira é a única na América Latina.