Instagram agora vai deixar você legendar automaticamente Stories com apenas um adesivo

O Instagram agora tem um adesivo de legendas para Stories, que transcreverá automaticamente a fala em vídeos. O adesivo estará disponível apenas em “países de língua inglesa e inglês” por enquanto, mas eventualmente será distribuído para outros idiomas e países. O Instagram diz que também começará a testar legendas automatizadas em Bobinas em breve.

Legendas foram disponibilizadas no IGTV e no aplicativo Threads, e o Instagram diz que está adicionando-os aos Stories e Bobinas para torná-los mais eficientes e inclusivos para assistir. O recurso deve ser uma adição bem-vinda para pessoas que são surdas ou com dificuldade de audição, não são falantes nativos de inglês, ou apenas geralmente assistem vídeos sem som.

A opção editar lista cada palavra das legendas separadamente. Você pode tocar em palavras individuais para fazer ajustes.

Como outras opções de texto no Stories, os usuários podem ajustar o estilo e a cor das legendas após serem geradas. As pessoas também podem editar palavras individuais nas legendas para corrigir ortografia, pontuação ou qualquer palavra que não tenha sido transcrita com precisão. Legendas automáticas raramente têm precisão perfeita, especialmente para pessoas com sotaques ou fala atípica, por isso a edição é crucial. No momento, não há opção de ter o texto destacado para melhor contraste visual, mas você pode usar a ferramenta de desenho ou um adesivo atrás das legendas para torná-los mais fáceis de ver.

Outras plataformas e serviços adicionaram ou melhoraram recentemente as opções de legendagem automática. Zoom, Google Meet e Microsoft Teams oferecem legendas automatizadas para chamadas de vídeo. O Google expandiu seu recurso Live Caption através do navegador Chrome em março, e o TikTok lançou legendas automáticas para inglês e japonês americanos no mês passado. O Twitter anunciou segunda-feira que está planejando melhorias para a legenda que oferece em Espaços.

