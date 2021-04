Rede Gazeta News Guarulhos

Miller Rangel 18:14:58

O Instagram decidiu testar colocar anúncios no Reels em diversos países, Brasil incluso. Além disso, um novo adesivo de produtos patrocinados no story vem sendo testado, por enquanto apenas no Facebook. Enquanto isso, os Criadores continuam esperando a liberação da Monetização do Instagram aqui no país que não dá notícia há semanas. Já anúncios no Reels são liberados para toda a comunidade do app no país de uma só vez.

