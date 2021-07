Ads

11:35:36

O Instagram está construindo sua própria versão do Super Follow do Twitter com um recurso que permitiria aos criadores online postar conteúdo “exclusivo” em seus Stories do Instagram que só está disponível para seus fãs, acesso que provavelmente viria com algum tipo de pagamento por assinatura. O Instagram confirmou as capturas de tela do recurso. recentemente circularam nas redes sociais que vêm de um protótipo interno que agora está em desenvolvimento, mas ainda não foi testado publicamente. A empresa se recusou a compartilhar detalhes específicos sobre seus planos, dizendo que ainda não está em posição de discutir este projeto. gov

As capturas de tela, no entanto, transmitem muito sobre o pensamento do Instagram, pois mostram uma maneira que os criadores poderiam postar o que é chamado de “Histórias Exclusivas” em sua conta, que são designadas com uma cor diferente(atualmente roxa). Quando outros usuários do Instagram se deparam com o Exclusive Stories, eles serão mostrados uma mensagem dizendo que “apenas membros” podem visualizar esse conteúdo. As histórias também não podem ser capturas de tela, ao que parece, e podem ser compartilhadas como Destaque. Uma nova mensagem incentiva os criadores a “guardar esse destaque para seus fãs”, e explica que, ao fazê-lo, “os fãs sempre têm algo a fazer quando se juntam”.

O recurso Histórias Exclusivas foi descoberto pelo engenheiro reverso Alessandro Paluzzi, que muitas vezes encontra novas funções no código de aplicativos móveis. Na última semana, ele postou uma série de capturas de tela em uma thread do Twitter sobre suas descobertas.

ADS

O Exclusive Stories é apenas uma parte dos planos mais amplos do Instagram para expandir as ferramentas de monetização de criadores.

A empresa vem lentamente revelando mais detalhes sobre seus esforços neste espaço, com o chefe do Instagram Adam Mosseri dizendo pela primeira vez. Informações em maio, a empresa estava “explorando” assinaturas junto com outros novos recursos, como o NFT.

Em seguida, Paluzzi encontrou recentemente referências ao recurso NFT, Collectibles, que mostra como colecionáveis digitais poderiam aparecer no perfil do Instagram de um criador em uma nova guia.

Até agora, o Instagram não fez um anúncio público sobre esses desenvolvimentos específicos de produtos, em vez de optar por falar em alto nível sobre seus planos em torno de coisas como assinaturas e dicas.

Por exemplo, durante a Semana do Criador do Instagram, no início de junho, um evento que poderia ter servido como um lugar ideal para oferecer uma primeira olhada em algumas dessas ideias. Mosseri falou De forma mais geral, sobre os tipos de ferramentas de autoria que o Instagram estava interessado em construir, sem dizer quais estavam realmente em desenvolvimento ativo.

“Precisamos criar, se queremos ser a melhor plataforma para criadores a longo prazo, um conjunto completo de coisas ou ferramentas que os criadores podem usar para ajudar a fazer o que fazem”, disse ele, explicando que o Instagram também estava trabalhando no More Tools. criadores e recursos de segurança para criadores, bem como ferramentas que poderiam ajudar os criadores a ganhar a vida.

“Eu acho que é muito importante que criemos um conjunto completo de ferramentas diferentes, porque o que você poderia usar e o que seria relevante para você como criador poderia ser muito diferente de um atleta ou um escritor”, disse ele.

“E assim, em grande parte, [as ferramentas de monetização do criador] são divididas em três categorias. Um deles é o comércio, então podemos fazer mais para ajudar com o conteúdo de marca; podemos fazer mais com o marketing de afiliados … podemos fazer mais com o merchandising”, explicou. A segunda é a maneira pela qual os usuários podem pagar os criadores diretamente, sejam conteúdos privados, assinaturas ou sugestões, como crachás ou outros produtos pagos para usuários. Acho que há muito o que fazer lá. Eu os amo porque eles dão aos criadores uma relação direta com seus fãs, o que eu acho que é provavelmente mais sustentável e mais previsível a longo prazo”, disse Mosseri.

A terceira área se concentra no compartilhamento de receitas, como vídeos longos e curtos do IGTV, como bobinas, acrescentou.

O Instagram não é a única grande plataforma social que está avançando com os esforços de monetização dos criadores.

O modelo de adesão, popularizado por plataformas como OnlyFans e Patreon, mais recentemente encontrou seu caminho em uma série de redes sociais tradicionais à medida que a economia de criadores se tornou mais bem estabelecida.

O Twitter, por exemplo, anunciou pela primeira vez sua própria versão de assinaturas de criadores, revelando seus planos para o recurso Super Follow durante um evento do Dia do Analista em fevereiro. Na semana passada, começou a lançar aplicativos para Super Follows e Ticked Spaces, este último um concorrente para as salas de mídia social de áudio do Clubhouse.

Enquanto isso, o Facebook lançou ontem seu concorrente substack, Bulletin, que oferece uma maneira de os criadores venderem assinaturas premium e acessarem grupos somente para membros e salas de áudio ao vivo. Até o Spotify lançou um chatroom de áudio e o rival greenroom, que também planeja monetizar.

Embora as novas capturas de tela ofereçam um olhar mais profundo sobre os planos de produtos do Instagram nesta frente, devemos ter cuidado de que um recurso em desenvolvimento não é necessariamente representativo de como um recurso será exibido no lançamento ou como ele se comportará em última instância. Também não é uma promessa definitiva de um lançamento público, embora neste caso seria difícil ver o Instagram desfazendo seus planos de conteúdo somente para membros, dado o seu maior interesse em servir criadores, onde tal recurso é essencialmente parte de uma oferta básica.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado

Guarulhos Gng Guarulhos, Gov Instagram está desenvolvendo sua própria versão do Super Follow do Twitter com 'Stories Exclusivos' – TechCrunch Noticias Guarulhos Mundo E assim, em grande parte, [as ferramentas de monetização do criador] são divididas em três categorias. Gng Mosseri Publisher Name Alessandro paluzzi Publisher Logo