18:00:32 da Redação

ESTAMOS COM PARCERIAS COM A ONG ODAH. ESTAREMOS FILIANDO CONVENÇÕES DE IGREJAS INTERDENOMINACIONAIS E ORDENS DE PASTORES , ENTIDADES FILANTROPICAS. ESTAREMOS VIA ESTATUTO DA ODAH E COM CNPJ PROPRIO BUSCANDO RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA OS PROJETOS DA ODAH E DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL. A NOSSA METODOLOGIA DE TRABALHO SERÁ ATRAVES DE CUSTOS E BENEFICIOS PARA NOSSOS ASSOCIADOS. ATENCIOSAMENTE ; PRESIDENTE NACIONAL DA PASTA RELIGIOSA DA ODAH PASTOR FABIO SANTOS , BISPO CNPB , PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE NACIONAL DA PASTA RELIGIOSA DA ODAH PASTOR , PEDAGOGO E ENGENHEIRO AMBIENTALISTA OSMAR SOARES (PRES.NAC.ODAH) E SEGUNDO VICE-PRESIDENTE NACIONAL DA PASTA RELIGIOSA DA ODAH PASTOR TEOLOGO VALDIR DANTAS. CONTATOS ; 71 99277 1500 E-MAIL institutogeralmissoes@gmail.com. MAIORES INFORMAÇÕES NO PV.