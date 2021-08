Integração entre HUB.Educacional e SEDUC-SP garante soluções educacionais a professores e estudantes

Ads

Por Redação

Plataforma passa a integrar a iniciativa estadual “Além da Escola”, que atende alunos mais vulneráveis

A partir de agora, o HUB.Educacional, integra o projeto “Além da Escola”, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) direcionada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Por meio da tecnologia, a ação expande a carga horária dos estudantes visando a recuperação de aprendizagem de maneira dinâmica, projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e orientações de estudos personalizadas, via Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). O HUB.Educacional é uma plataforma para escolas públicas e privadas que integra aplicativos e outras soluções digitais, permite acessá-las a partir de um único login, gera relatórios customizados e garante o gerenciamento seguro dos dados, observando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

A ação estadual funciona por adesão voluntária e prioriza os estudantes mais vulneráveis da rede, selecionados a partir da observação de critérios do CadÚnico. Para incentivar os cerca de 500 mil alunos, cada um recebe um chip de celular com 3GB de internet de internet para estudo e realização das tarefas. “O HUB.Educacional permite à SEDUC e aos professores acompanharem o desenvolvimento dos 200 mil alunos atendidos até agora“, disse Michel Metzger, head de governança no HUB.Educacional/Hubedu.org. Segundo ele, esses relatórios são disponibilizados diariamente, contêm informações alinhadas com a LGPD e permitem maior agilidade na gestão do programa por professores, diretores e gestores da Secretaria.

Com a doação de licenças do HUB.Educacional via Chamamento Público, a SEDUC-SP poderá visualizar informações sobre todos os softwares e aplicativos usados de forma consolidada, ajudando professores e gestores a mapearem de forma mais clara e assertiva os conteúdos a serem trabalhados com alunos. “Até o ano passado, as informações eram entregues à Secretária da Educação do Estado de São Paulo em planilhas de Excel, o que dificultava o monitoramento da participação e desempenho dos alunos participantes. O HUB.Educacional traz um ganho enorme ao nos fornecer relatórios organizados, respeitando as normas da LGPD e unificando indicadores“, comenta Daniela Longato, gestora operacional do Além da Escola.

De além da escola para além da pandemia

Os estudantes do “Além da Escola” têm acesso a conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática do CMSP e de soluções educacionais parceiras por meio Hub. Educacional. O tempo extra de estudo varia conforme o período de estudos, sendo até 1h45 por dia para estudantes do período diurno e até 1h15 para os do noturno, e a intenção do projeto é seguir oferecendo esse benefício aos estudantes mesmo após a volta completa do ensino presencial. Além do tempo individual de estudos, também são organizados grupos de 8 e 12 estudantes para projetos interdisciplinares com a orientação de um professor.

Mais informações sobre o “Além da Escola” estão disponíveis no site oficial da Secretária da Educação do Estado de São Paulo. Para conhecer melhor o HUB.Educacional, clique aqui .

Sobre o HUB.Educacional

Plataforma gratuita para escolas públicas e privadas que integra todas as soluções digitais utilizadas e permite acessá-las mediante senha única, com segurança total dos dados e geração de relatórios consolidados de uso e performance, entre outros. No Brasil, é gerenciado e organizado pelo Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação segundo a agenda do Hubedu.org. Para mais informações visite o site.

Sobre o Além da Escola

O Além da Escola é uma iniciativa da Seduc-SP que objetiva garantir a recuperação da aprendizagem, projetos em grupo que resolvam problemas escolares reais e orientação de estudos personalizada. Voltada a alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio das escolas regulares (incluindo escolas indígenas, de quilombo e de área de assentamento), a iniciativa oferece trilhas formativas, através do CMSP e plataformas educacionais parceiras, além de orientação de estudos com um professor duas vezes por semana, via chat do CMSP.

