Inverno 21 da Constance reúne as grandes tendências da temporada

A Constance Calçados, a maior rede de “Self Shoes” do Brasil, lançou a pouco a esperada coleção para a estação mais elegante do ano. A Closet Inverno 21 segue com as últimas tendências da temporada, com destaque para o metalizado, correntaria e trançados. Outra característica marcante dos produtos é o conforto e materiais em couro, que já fazem parte do DNA da marca.