Investigado pela Nike, Neymar cutuca a marca em treino da Seleção Brasileira na Granja

Na última quinta-feira o relacionamento entre Neymar e Nike virou um caos. Segundo o “Wall Street Journal”, o término do contrato entre a marca e o brasileiro envolveu uma denúncia de assédio sexual feita por uma funcionária da empresa. Concentrado na Granja Comary com a seleção para os próximos confrontos pelas Eliminatórias, Neymar publicou uma foto enigmática em que cobre o logo da Nike, patrocinadora oficial do Brasil. Não é a primeira vez que Neymar cutuca a empresa norte-americana Na última sexta-feira, o camisa 10 do Paris Saint-Germain publicou um texto afirmando que a Nike não lhe concedeu direito de se defender. Além disso, lamentou ter que estampar no peito a marca que o “traiu”.Na postagem de sábado, o brasileiro, com uniforme da Seleção Brasileira, tapou a logo da Nike e desabafou.

Em 2019, o jogador também foi acusado de abuso sexual. No “Caso Najila“, Neymar foi absolvido da acusação do suposto estupro ocorrido contra a modelo em um hotel parisiense.