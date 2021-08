Investindo US$ 1 bilhão em criadores de conteúdo

O Bônus do Verão com Reels, que será lançado nas próximas semanas para criadores de conteúdo nos EUA, pagará a eles por conteúdos incríveis que exibirem no Reels do Instagram. O Bônus do Verão com Reels pode ser encontrado na nova seção Bônus do aplicativo do Instagram. Os pagamentos serão feitos com base no desempenho dos vídeos do Reels.