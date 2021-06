Ipem-SP encontra irregularidades em lâmpadas automotivas

16:13:00

Durante a “Operação Foco” foram encontradas lâmpadas automotivas em desacordo aos parâmetros de qualidade exigidos pela normatização e regulamentação do Inmetro

Fiscais do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizaram a Operação Foco em lâmpadas automotivas em atendimento de denúncias levadas pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

Ao todo, foram coletadas lâmpadas automotivas de 20 marcas comerciais no estado de São Paulo, no período de 2019 a 2020, em fabricantes, distribuidores e varejistas, nas cidades de Cotia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo.

“Coletamos o material independentemente se havia denúncia ou suspeita sobre a qualidade das mesmas, nas categorias H4 e H7, as mais utilizadas em automóveis, perfazendo ao todo, 37 modelos, sendo 18 modelos H4 e 19 modelos H7. Esse tipo de operação continua de maneira permanente pelos fiscais do Ipem-SP ao coletar produtos para ensaios”, explica o diretor do Centro de Fiscalização da Conformidade de Serviços do Ipem-SP, Harisson Mattos Ferraz.

As marcas coletadas foram as seguintes: Alper, Avionix, Daylux, Eagleye, Excelite, Gauss, GE, Gerlux, HBL, Hella, Magneti Mareli, Multilaser, Osram, Philips, Shocklight, Skyway, Tehc One, Teslla, Veloxparts e Wurth.

A amostra constituiu-se de 60 lâmpadas de cada modelo, sendo já 20 encaminhadas para ensaio em laboratório e outras 40 armazenadas para ensaios posteriores se necessário. Agumas lâmpadas são embaladas e comercializadas individualmente e ouras em pares.

As amostras foram encaminhadas para laboratório acreditado junto ao Inmetro, para ensaios de acordo com os requisitos da Portaria Inmetro 301/2011, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes Automotivos, e das normas NBR IEC 60809-1997 – Lâmpadas de filamento para veículos automotivos – Requisitos dimensionais, elétricos e luminosos e IEC 60809-2017 – Lamps for road vehicles – Dimensional, electrical and luminous requirements.

Ensaio Dimensional – Foram realizadas medições do bulbo e da base das lâmpadas. A importância das medidas corretas está tanto no acoplamento correto ao veículo quanto na qualidade da iluminação. Os faróis possuem uma geometria desenvolvida a fim de espalhar ou direcionar o facho luminoso para uma melhor eficiência de iluminação e quando a lâmpada não atende aos requisitos dimensionais o facho luminoso pode ser disperso ou não direcionado para onde o motorista precisa.

Ensaio Elétrico – As lâmpadas reprovadas no ensaio elétrico apresentam um consumo maior que o especificado, exigindo mais da bateria e fiação elétrica, projetadas para o especificado. Em casos extremos podendo ocasionar danos à instalação elétrica e incêndio do veículo. As lâmpadas devido à sua utilização, foram ensaiadas tanto no facho alto como no facho baixo.

Ensaio fotométrico – O ensaio fotométrico mede o fluxo luminoso das lâmpadas automotivas. As lâmpadas com baixo fluxo luminoso, como no caso das reprovações encontradas, apresentam iluminação inadequada, resultando em diminuição do campo e distância de visão, podendo ocasionar acidentes em vias.

Em nenhuma lâmpada foi constatado fluxo luminoso acima do estabelecido ou irregular, em função de sua geometria, situações que podem ofuscar a visão dos condutores em sentido contrário e igualmente aumentar o potencial de acidentes. As lâmpadas devido à sua utilização, foram ensaiadas tanto no facho alto como no facho baixo.

Destacaram-se positivamente as marcas/modelos que não tiveram nenhuma reprovação na amostra ensaiada de 20 lâmpadas:

Excelite H4

Excelite H7

Gauss H4

Gauss h7

GE H4

Gerlux H4

HBL H4

Hella H4

Magneti Mareli H4

Magneti Mareli H7

Osram H4

Osram H7

Philips H7

Skyway H4

Teslla H4

Teslla H7

Wurth H7

Porém, chama a atenção as marcas/modelos que tiveram reprovação em todas as lâmpadas ensaiadas que compunham a amostra:

Alper H7,

Multilaser H7,

Tech One H4,

Tech One H7,

Velox Parts H4 e

Velox Parts H7.

Os fabricantes ou importadores responsáveis pelos produtos com irregulares nos ensaios foram autuados pelo Ipem-SP e serão notificados e penalizados pela irregularidade, que podem ser de advertência, em casos mais leves, ou multa de acordo com a gravidade e incidência da irregularidade.

Resumo dos ensaios

Foram 37 modelos ensaiados. São eles:

18 especificação H4.

19 especificação H7.

20 marcas comerciais: Marcas: Alper, Avionix, Daylux, Eagleye, Excelite, Gauss, GE, Gerlux, HBL, Hella, Magneti Mareli, Multilaser, Osram, Philips, Shocklight, Skyway, Tech One, Teslla, Veloxparts, Wurth.

17 modelos aprovados nos ensaios elétrico e fotométrico.

20 modelos apresentaram alguma reprovação:

ALPER H4 (f) DAYLUX H4 (e, f) TECH ONE H7 (f) AVIONIX H4 (f) EAGLEYE H7 (f) VELOX PARTS H7 (e, f) PHILIPS H4 (f) GE H7 (f) ALPER H7 (f) TECH ONE H4 (f) GERLUX H7 (f) AVIONIX H7 (f) VELOX PARTS H4 (e, f) HBL H7 (f) HELLA H7 (f) WURTH H4 (f) MULTILASER H7 (f) SHOCK LIGHT H7 (f) SHOCK LIGHT H4 (e, f) SKYWAY H7 (f)

*e = reprovação no ensaio elétrico, f = reprovação no ensaio fotométrico

Cinco modelos, em verde, com reprovação em apenas uma unidade.

Seis modelos, em vermelho , com reprovação em todas as unidades ensaiadas.

, com reprovação em todas as unidades ensaiadas. As empresas responsáveis pelos produtos reprovados estão sendo notificadas das reprovações, que gerarão a autuação e a penalização.

Resultado dos ensaios

Os resultados dos ensaios constam nas tabelas.

N º FABRICANTE MODELO H4 DIMENSIONAL ELÉTRICO ALTO FOTOMÉTRICO ALTO ELÉTRICO BAIXO FOTOMÉTRICO BAIXO OBSERVAÇÕES APROV REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV REPROV APROV REPROV 1 EXCELITE H4 – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 2 GE H4 – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 3 HBL H4 – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 4 HELLA H4 – Standard – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 5 MAGNETI MARELLI H4 – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 6 OSRAM H4 – 60/55W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 7 SKYWAY H4 – 60/55W – 3200K 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 8 TESLLA H4 – 75/70W 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 9 ALPER CRYSTAL BLUE POWER H4 60/55W – 4200K 20 0 20 0 1 19 20 0

