Bolsa em baixa, pouco acima dos 121 mil pontos; mercado teme maior risco fiscal

Reforma do Imposto de Renda (IR) adiada; papéis do setor financeiro em queda livre; destino incerto para os precatórios e aceno do governo para expandir o programa Bolsa Família – o que pressionaria, ainda mais, o já imenso déficit fiscal. Por conta desses fatores, o Ibovespa operava às 16:02 em baixa de 0,77% a 121.118,86 pontos.

