//Irã enfrenta número de mortes catastróficas por coronavírus

Além da China e da Itália, o Irã foi o mais atingido pelo COVID-19 – mas pode ficar muito pior, graças à falta de ajuda internacional, má administração do governo e ninguém sabendo quem está no comando.

Pesquisadores da respeitada Universidade de Tecnologia Sharif, em Teerã, criaram um simulador de computador para testar diferentes cenários para a disseminação do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus, no Irã . Eles concluíram que, no melhor cenário – em que o governo coloca em quarentena todas as áreas de alto risco, as pessoas obedecem estritamente às regras de quarentena e o acesso a suprimentos médicos suficientes é garantido – o país alcançaria o pico da epidemia em aproximadamente uma semana, e o número de mortos excederia 12.000.

No entanto, esse cenário não é realista nos três casos: o governo não pode impor quarentena, as pessoas não obedecem às regras de quarentena e a situação do suprimento médico é catastrófica graças às sanções dos EUA e à má administração crônica.

Contando com essas realidades, os pesquisadores estimam que o Irã não atingirá o pico da epidemia até o final de maio, e estimam que 3,5 milhões de pessoas poderiam morrer como resultado.

Cavando sepulturas

As estatísticas oficiais já mostram uma imagem sombria: mais de 16.000 infecções por COVID-19 foram registradas na noite de terça-feira, com 988 mortes.

Atualmente, o Irã tem o terceiro maior número de mortes por coronavírus em todo o mundo, embora muitos suspeitem que o número real de doenças e mortes relacionadas à corona seja muito superior ao atualmente conhecido. A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse terça-feira que acredita que os números reais podem ser cinco vezes maiores.

O número crescente de mortos pelo COVID-19 levou à expansão de cemitérios perto de Qom

Na cidade de Qom, onde a primeira morte do Irã foi registrada em 19 de fevereiro, os trabalhadores estão ocupados cavando túmulos. Em 12 de março, o jornal The Washington Post publicou imagens de satélite mostrando cemitérios apressadamente expandidos, com massas de sepulturas sendo escavadas em acres de terra adjacente.

A cidade também é um local de encontro de devotos religiosos extremos que se recusam a reconhecer a gravidade da situação. Após semanas de hesitação, as autoridades de Qom finalmente decidiram fechar um santuário dedicado a Fátima Masumeh, a bisneta do profeta Maomé. Mas na segunda-feira à noite os fiéis romperam as barricadas do local de peregrinação xiita para se reunir e orar. Foi a oposição religiosa que impediu o governo nacional de colocar Qom, a apenas 130 quilômetros (81 milhas) ao sul da capital, em quarentena.

“Quarentena para Teerã é irrealista”

Teerã, que tem o maior número de mortes de coronavírus no país, é cenário de incompetência do governo. No domingo, o líder religioso supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, ordenou que o exército seguisse as instruções do presidente Hassan Rouhani e de seu governo. No entanto, poucos dias antes, Khamenei havia instruído os militares iranianos, dos quais ele é o comandante em chefe, a liderar a luta contra o COVID-19. Não está claro quem está no comando e responsável.

O Presidente Rouhani (R) realizou uma videoconferência com o ministro sobre o surto de coronavírus

Mohammad Bagheri, chefe de gabinete das forças armadas iranianas, disse que pretende controlar a situação dentro de 10 dias; houve rumores de toque de recolher em Teerã. Mas, no domingo, Rouhani tentou dissipá-los, informando aos cidadãos que decisões como impor quarentena seriam tomadas por um grupo de gerenciamento de crises dentro de seu governo e não fora do governo. No entanto, até o momento, Rouhani não declarou estado de emergência nem tentou colocar a capital em confinamento.

“Não temos capacidade nem capacidade de colocar Teerã em quarentena”, forçou o prefeito de Teerã, Pirouz Hanachi, a admitir. “Não podemos cuidar de pessoas em quarentena. Isso é em parte por causa das sanções”.

Sanções interrompem ajuda médica

Na última quinta-feira, o governo do Irã solicitou um empréstimo de US $ 5 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para combater a epidemia – a primeira vez que solicita assistência ao FMI há mais de 50 anos. No entanto, mesmo que consiga o empréstimo, o governo não poderá comprar suprimentos médicos tão necessários: as sanções dos EUA tornam as transações bancárias necessárias para garantir até suprimentos médicos e bens humanitários praticamente impossíveis.