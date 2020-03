O número de casos diagnosticados de coronavírus mortal em Israel deu outro salto na segunda-feira, chegando a 1.442, um aumento de 371 desde o dia anterior.

Daqueles com COVID-19, a doença causada pelo vírus, 29 estão em estado grave e sendo tratados com ventiladores, informou o Ministério da Saúde na segunda-feira à noite.

O aumento de 371 pareceu ser o maior salto em um dia de casos confirmados da doença, apesar das medidas cada vez mais rigorosas para limitar a vida pública no país. Uma pessoa morreu da doença.

Existem 40 pacientes considerados moderadamente doentes com a doença e outros 1.331 com sintomas leves, mostraram os números do ministério. Até agora, 41 pessoas se recuperaram da doença que causa febre, tosse e dificuldades respiratórias.

Existem 346 pacientes em tratamento em hospitais em todo o país e outros 540 em tratamento em casa.

O rápido aumento nos casos diagnosticados ocorre quando Israel aumenta seus testes para a doença.

O Ministério da Saúde disse na segunda-feira de manhã que havia testado 3.230 pessoas nas 24 horas anteriores, tendo na semana passada aumentado os testes para cerca de 2.000 pessoas por dia, depois de reclamações sobre o ritmo lento das verificações.

Segundo informações, Israel deve anunciar novas restrições drásticas ao movimento público que espera ajudar a estancar a propagação do vírus, embora especialistas em políticas esperem que qualquer efeito seja visto apenas em 10 dias ou mais.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma reunião com autoridades dos ministérios da Saúde e Finanças, além de outros departamentos governamentais, para analisar a implementação de outras ordens de isolamento que a mídia hebraica informou que incluiriam o desligamento completo do sistema de transporte público e a limitação dos cidadãos. afastando-se não mais do que algumas centenas de metros de suas casas, a menos que estejam viajando para o trabalho ou comprando itens essenciais. Todas as lojas também serão fechadas, além de mantimentos e farmácias, e os poderes da polícia para aplicar as medidas serão aumentados.

A discussão sobre as restrições, que supostamente será anunciada na terça-feira, se não antes, ocorreu após uma ligação telefônica entre o diretor-geral do Ministério da Saúde Moshe Bar Siman-Tov e Netanyahu, na qual o primeiro disse que as medidas já tomadas não estavam restringindo a disseminação de a doença, informou a televisão do canal 12.

Bar Siman-Tov disse a Netanyahu que a taxa em que os casos estavam aumentando é “preocupante, é como a taxa italiana”. A Itália viu um surto maciço do vírus com o maior número de mortes conhecidas no mundo, com mais de 6.000 mortes até agora.

O Ministério da Saúde já ordenou que o público ficasse dentro de casa, apenas se aventurando se necessário e proibindo reuniões de mais de 10 pessoas. Universidades, escolas, jardins de infância e locais de lazer foram fechados.

A primeira fatalidade de Israel pelo vírus, a sobrevivente do Holocausto de 88 anos, Aryeh Even, foi enterrada durante a noite de sábado em um serviço funerário que foi limitado a 20 pessoas. Todos os presentes foram obrigados a permanecer a uma distância de dois metros (6,5 pés) um do outro.

A equipe do Times of Israel contribuiu para este relatório.