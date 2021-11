“Israel está unido a cristãos e cristãos estão unidos a Israel”, diz primeiro-ministro

Ads

Encontro reuniu líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo.

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmou na 5ª Cúpula da Mídia Cristã do Gabinete de Imprensa do Governo de Israel, na quinta-feira (11), que o país protege os direitos dos cristãos e que Israel está ligado aos cristãos.

“No Oriente Médio, há apenas um lugar que protege totalmente a vida cristã, onde a comunidade cristã está crescendo, prosperando e é o Estado de Israel”, disse ele. “Israel protege os direitos dos cristãos da mesma forma que protegemos os direitos de todas as religiões. Hoje, mais do que nunca, os cristãos estão unidos a Israel e hoje, mais do que nunca, Israel está unido aos cristãos.”

A cúpula deste ano foi intitulada “Acordos de Abraão e Religiões Abraâmicas: Parceiros na Paz”, convocando os acordos de paz históricos de Israel com países árabes.

Ao discursar, o primeiro-ministro falou sobre o desafio do islamismo radical e militante, que tem perseguido cristãos e tomado o poder no Oriente Médio.

O encontro reuniu líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo, debatendo sobre ações conjuntas para promover a paz.