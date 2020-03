Share this:

Itália e Espanha sofrem recorde de mortes por vírus, com PM britânico testando positivo 20:25:36 br fonte afp A Itália registrou na sexta-feira as mortes mais diárias de qualquer país desde o início da pandemia de coronavírus e a Espanha teve seu dia mais mortal, com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson se tornando o primeiro grande líder mundial a ter resultados positivos. A Itália registrou 969 novas mortes, a Espanha 769 e a França 299, enquanto a Europa se recuperava de uma crise que levou os Estados Unidos na sexta-feira a finalizar um pacote de estímulo sem precedentes de US $ 2 trilhões.

Em outros marcos sombrios, os registros da AFP mostraram mais de 26.000 mortes em todo o mundo e um total de 300.000 casos agora registrados na Europa, depois que os Estados Unidos ultrapassaram a China como o país com mais infecções.

A Itália mostrou uma tendência contínua de queda nas taxas de infecção e a Espanha disse que sua taxa de novas infecções parecia estar diminuindo, mas outros países estavam se preparando para sentir o impacto total da propagação do vírus.

O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a África alertou que o continente enfrentava uma “evolução dramática” da pandemia, quando a África do Sul se tornou o último país a começar a vida sob confinamento e relatou suas primeiras mortes por COVID-19.

10 Downing Street / AFP / – O primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que está sofrendo sintomas leves após testar positivo para o novo coronavírus

10 Downing Street / AFP / – Johnson, cujo país já viu mais de 14.000 casos declarados de coronavírus e 759 mortes, disse que desenvolveu sintomas leves nas últimas 24 horas e deu positivo. “Agora estou me isolando, mas continuarei liderando a resposta do governo por videoconferência enquanto combatemos esse vírus”, escreveu Johnson, que inicialmente resistiu aos pedidos de um bloqueio nacional antes de mudar de rumo, no Twitter.

O secretário de saúde da Grã-Bretanha, Matt Hancock, também apresentou resultados positivos e apresentava sintomas leves.

A Europa sofreu o impacto da crise do coronavírus nas últimas semanas, com milhões em todo o continente em confinamento e nas ruas de Paris, Roma e Madri assustadoramente vazias.

– ‘Ela só tossiu’ –

Na França – onde quase 2.000 pessoas morreram – o governo anunciou que estenderia seu pedido de estadia em casa até pelo menos 15 de abril.

Embora graves, as 299 novas mortes registradas na sexta-feira foram inferiores às 365 relatadas no dia anterior.

AFP / John SAEKI testando para COVID-19 AFP / John SAEKI A morte de uma menina de 16 anos pelo vírus abalou particularmente a França e abalou a crença de muitos jovens de que estavam imunes. A mãe da menina, Sabine, disse à AFP que Julie “apenas tossiu” a princípio, mas se deteriorou rapidamente. Ela morreu na quarta-feira, menos de uma semana depois de mostrar seus primeiros sintomas.

“É insuportável”, disse Sabine. “Nós deveríamos ter uma vida normal.”

Nos Estados Unidos, as infecções conhecidas ultrapassaram os 100.000, ultrapassando a China e a Itália, com mortes chegando a 1.500, de acordo com um rastreador da Universidade Johns Hopkins.

AFP / Angela Weiss Paramedics manobra uma maca com um paciente no Brooklyn Hospital Center, em Nova York, o epicentro dos EUA da crise do coronavírus

AFP / Angela Weiss Na cidade de Nova York, o epicentro da crise nos EUA, os profissionais de saúde enfrentaram um número crescente de mortos e infectados, incluindo um número crescente de pacientes mais jovens. “Agora são jovens de 50 anos, 40 e 30 anos”, disse um terapeuta respiratório no Jewish Medical Center, em Queens.

Eles “não ouviram sobre não sair ou se proteger e lavar as mãos”, disse ele.

– Estímulo histórico dos EUA –

AFP / JIM WATSON O presidente dos EUA, Donald Trump, fala antes de assinar um plano massivo de estímulo em resposta à crise do coronavírus AFP / JIM WATSON Wall Street caiu novamente após três dias de recuperação das pesadas perdas deste mês, mesmo quando o presidente Donald Trump assinou a lei o maior pacote de estímulos da história dos EUA. O presidente republicano assinou o projeto de lei horas depois de liberar a Câmara dos Deputados, liderada pelo Partido Democrata rival.

O pacote injetará US $ 100 bilhões em hospitais e dará cheques de até US $ 3.400 para a família média de quatro pessoas, na esperança de recuperar os gastos após as reivindicações de desemprego terem atingido um novo recorde.

“Isso proporcionará alívio urgentemente necessário às famílias, trabalhadores e empresas de nossa nação. É disso que se trata”, disse Trump, oferecendo elogios raros aos democratas por trabalharem rapidamente com seu governo para aprová-lo.

AFP / File / Martin BUREAU Um músico toca saxofone em um bairro de Paris no 10º dia de um estrito bloqueio na França

AFP / File / Martin BUREAU Mas enquanto a Europa preparava suas próprias medidas de estímulo, especialistas alertaram para a miséria que poderia rivalizar com a Grande Depressão, com milhões de trabalhadores de varejo e outros trabalhadores subitamente desempregados. “Está claro que entramos em uma recessão” que será pior do que em 2009 após a crise financeira global, disse a chefe do Fundo Monetário Internacional Kristalina Georgieva na sexta-feira.

– Papa antes da praça vazia –

PISCINA / AFP / YARA NARDI Uma visão geral mostra o Papa Francisco (C) presidindo um momento de oração em uma praça vazia de São Pedro no Vaticano PISCINA / AFP / YARA NARDI O coronavírus surgiu na China no final do ano passado, antes de se espalhar pelo mundo, com mais de meio milhão de casos declarados em 183 países e territórios. Nos últimos seis dias, tantos casos novos foram diagnosticados em todo o mundo como nos 80 dias anteriores.

Pequim conseguiu conter seu spread com bloqueios e quarentenas, e seu epicentro Wuhan está no processo de aliviar severas restrições de movimento por dois meses.

Em uma história histórica, o Papa Francisco realizou a bênção “Urbi et Orbi”, raramente recitada, em uma praça vazia de São Pedro.

“Uma escuridão espessa se acumulou em nossas praças, ruas e cidades; tomou conta de nossas vidas, preenchendo tudo com um silêncio ensurdecedor e um vazio angustiante, que interrompe tudo ao passar”, disse ele.

AFP / COVID-19: pedágio mundial

AFP / “Nos sentimos com medo e perdidos”, disse ele, descrevendo o coronavírus como uma “tempestade”. O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a terrível falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde da linha de frente era um dos problemas mais prementes na luta para evitar mortes.

“A escassez crônica crônica de equipamentos de proteção individual é agora uma das ameaças mais urgentes à nossa capacidade coletiva de salvar vidas”, disse ele em entrevista coletiva virtual em Genebra.

AFP / File / Johannes EISELE Na cidade de Nova York, os profissionais de saúde estão enfrentando um número crescente de mortos e infectados AFP / File / Johannes EISELE A Organização Mundial de Turismo disse sexta-feira que espera que as chegadas de turistas caiam entre 20 e 30% este ano, com perdas de US $ 300-450 bilhões em receitas internacionais de turismo. Mas houve raios de esperança no meio da crise.

Grupos armados nos Camarões, nas Filipinas e no Iêmen agiram nos últimos dias para reduzir a violência depois que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, fez um apelo por cessar-fogo.

