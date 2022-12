Ads

Segunda mulher a chegar à Presidência na história da entidade, delegada também se comprometeu cobrar os poderes constituídos para que a Segurança Pública de SP seja mais eficaz no combate ao crime

Em cerimônia realizada na manhã desta 2ª feira (5/12), foi empossada a nova Diretoria do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo (Sindpesp). O colegiado ficará no comando da entidade no triênio 2022/2025. Jacqueline Valadares assume a Presidência do órgão após seis anos de gestão da também delegada Raquel Gallinati, prometendo dar continuidade ao trabalho da colega, de quem foi vice-presidente. Mais de 400 pessoas compareceram à solenidade realizada no Auditório “Franco Montoro” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A Diretoria empossada abarca 20 delegados (lista completa abaixo). Antes da posse da nova presidente do Sindpesp, Raquel foi homenageada por sua atuação e pelos bons resultados obtidos ao longo de seus dois mandatos na Presidência. Em seu discurso, a delegada lembrou que a linha de frente do sindicato muda, mas não mudam as bandeiras da entidade na defesa dos delegados e da Polícia Civil de SP:

“Transmito o cargo de presidente do Sindpesp a uma colega que, durante toda a sua carreira como delegada, foi incansável na valorização e no resgate da dignidade da Polícia Judiciária paulista. Hoje, nosso sindicato tem protagonismo e posição de referência, não apenas em SP, mas também no cenário nacional, na qualidade de entidade canalizadora legítima dos anseios da categoria que representa”, afirmou Raquel.

Uma vez empossada, Jacqueline anunciou a continuidade do trabalho já executado pela Diretoria anterior do Sindpesp – o primeiro sindicato de funcionários públicos criado na história do estado de São Paulo:

“Recebo o bastão de uma brilhante profissional, que, com coragem e disciplina, colocou em prática um trabalho exemplar nos últimos seis anos. Dar continuidade ao legado da delegada Raquel é uma honra. Me comprometo a desempenhar o mesmo papel que o dela na valorização dos delegados. Não medirei esforços para garantir as prerrogativas da Polícia Judiciária e conquistar ainda mais melhorias para nossa classe. Lutar por nossa categoria é garantir uma Segurança Pública mais forte e mais afinada com os anseios da população de nosso estado”, reforçou a nova presidente do Sindpesp.

O respeito e o prestígio de Raquel e, também, da nova Diretoria do Sindpesp puderam ser percebidos na cerimônia de posse, que reuniu um sem-número de autoridades judiciárias, delegados sindicalizados, deputados estaduais e federais, vereadores, prefeitos, servidores públicos, agentes da Segurança Pública, representantes do Governo do Estado de SP, além de cônsules de três países: Taiwan, China e Japão.

Na formação da mesa principal da solenidade, mais um marco histórico para o Sindpesp: a participação pela primeira vez de um representante da Polícia Militar (PM), o coronel Luís Gustavo Toaldo Pistori. Também fizeram parte do grupo principal de trabalhos José Flaminio Ramos Martins, representando o delegado-geral da Polícia Civil do estado, delegado Osvaldo Nico Gonçalves; José Ricardo Tucunduva, desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-SP); Vidal Serrano Nunes Júnior, subprocurador-geral de Justiça; o deputado estadual e delegado Bruno Lima (PP), eleito deputado federal para a próxima legislatura; e o deputado estadual Antônio Assunção de Olim, o Delegado Olim (PP):

“O momento é de união por mais Segurança Pública, por respeito à categoria, por tudo o que representamos para a sociedade. Como deputado federal eleito e como delegado de Polícia, estendo meus cumprimentos e deixo consignado o meu apoio ao Sindpesp. Precisamos estar juntos para encarar os desafios que estão por vir e somente um sindicato forte pode conduzir nossos anseios e atender a população, a ponta, da maneira que ela precisa e merece”, destacou Bruno Lima.

Ainda na solenidade, a vereadora Edir Sales (PSD), da Câmara Municipal de São Paulo, concedeu o “Voto de Júbilo e Congratulações” ao Sindpesp, à Raquel e à nova presidente empossada.

Gestão 2022/2025 | Sindpesp:

Delegada Jacqueline Valadares

Presidente

Delegada Márcia Maria da Silva Gomes

1ª Vice-Presidente

Delegado Ciro de Araújo Martins Bonilha

2° Vice-Presidente

Delegado Raphael Zanon da Silva

Tesoureiro Geral

Delegado Edson Pinheiro dos Santos Júnior

1° Tesoureiro Geral

Delegada Adriana Zamboni

2ª Tesoureira Geral

Delegado Alexandre Zakir

Secretário Geral

Delegado Túlio Morais

1° Secretário Geral

Delegado Victor Falcão

2° Secretário Geral

Delegada Juliana Bussacos

Diretora Administrativa

Delegada Dannyella Pinheiro

Diretora Patrimonial

Delegado Luís Weffort

Presidente do Conselho Fiscal

Delegado Cláudio Nomura

1° Conselheiro Fiscal

Delegada Thaís Marafanti

2ª Conselheira Fiscal

Delegado Cláudio José Meni

Suplente do Conselho Fiscal

Delegada Luciana Peixoto

Suplente do Conselho Fiscal

Delegado Moisés Leite

Delegado Sindical

Delegado Robson Gonçalves

Delegado Sindical

Delegado Ademir Gasques

Suplente de Delegado Sindical

Delegada Gislaine Pato

Suplente de Delegado Sindical

