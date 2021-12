Jair Renan Bolsonaro é intimado pela PF em inquérito sobre pagamentos a empresários

Ads

08:46:10

A Polícia Federal intimou o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, para prestar depoimento sobre o inquérito que investiga possíveis pagamentos de propina a empresários em contratos do governo. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, o depoimento deve acontecer ainda nessa semana. Segundo a investigação, Jair Renan teve ação em recebimento de propina de empresários interessados em negócios da administração pública.

A PF investiga a relação entre Jair Renan e o empresário Allan Gustavo Lucena, investigado no inquérito das milícias digitais aberto em julho pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 7 de dezembro, a delegada da PF Denisse Dias Rosas Ribeiro recebeu um pedido de compartilhamento de informações que constam no inquérito das milícias digitais para abastecer a investigação contra Jair Renan por suposto tráfico de influência e lavagem de dinheiro.