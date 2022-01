Janeth Arcain, Magic Paula e Bruna Alexandre em Guarulhos pelo SESC Verão

Ads

Aproximar o público de ídolos do esporte nacional sempre foi uma das marcas do projeto Sesc Verão, que em 2022 chega à sua 27ª edição. E neste ano, em que as unidades do Sesc reabrem as suas portas para receber o público após uma edição realizada quase integralmente no formato on-line em 2021, não será diferente.

Até 13 de fevereiro – período do tradicional evento que marca a entrada do Verão – diversas unidades do Sesc no estado de São Paulo receberão desportistas que marcaram a história do esporte brasileiro, para atividades como vivências, demonstrações e bate-papos.

O público terá a chance de conhecer e interagir com nomes como as ex-jogadoras de basquete Janeth Arcain e Helen Luz, e a para-mesatenista Bruna Alexandre no Sesc Guarulhos.

Sesc Verão 2022 – Com o tema “Lazer Levado a Sério”, o Sesc Verão busca incentivar o público a encontrar espaço no cotidiano para a experimentação de atividades divertidas, saudáveis e com sentido social, cultural e físico, em espaços democráticos e seguros. Desta maneira, a campanha traz como mensagem central a importância do lazer no cotidiano das pessoas, além de reforçar o lugar do Sesc como um espaço de exercício do direito ao lazer, de forma ampla, plural, com respeito, cuidado e segurança, para pessoas de todos os perfis.

As 45 unidades do Sesc São Paulo oferecerão ao público centenas de atividades promovidas com prevalência das presenciais, incorporando na programação também o formato on-line, ampliando as possibilidades de participação. É importante ressaltar que a programação do 27º Sesc Verão foi definida de forma com que as atividades sejam realizadas de maneira segura, acolhedora e que promovam o bem-estar integral dos participantes presenciais, conforme faseamento do plano São Paulo e respeitando todos protocolos e regras sanitários de cada município.

Com base no tema “Lazer Levado a Sério”, a programação do Sesc Verão 2022 reunirá centenas de atividades para toda da família, dentro das opções presenciais (tanto nas unidades do Sesc quanto em localidades externos) e on-line. O público terá à disposição aulas abertas, encontros com atletas, passeios ciclísticos, caminhadas, cursos, entre muitas outras atividades.

TÊNIS DE MESA – COM BRUNA ALEXANDRE

Vivência e apresentação da modalidade com a participação da atleta paralímpica Bruna Alexandre, que conquistou três medalhas: dois bronzes nas paralimpíadas 2016 no Rio de Janeiro e uma prata nos Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio. Os participantes terão a oportunidade de jogar e desafiar a atleta, numa partida em que ela é especialista. Ginásio. Grátis. Livre.

23/1, domingo, das 14h às 17h

ESTRELAS DO BASQUETE: MAGIC PAULA E JANETH ARCAIN (Sesc Guarulhos)

As atletas, que fizeram história com a camisa da Seleção Brasileira e pelos clubes por onde passaram, participarão de um desafio de arremessos de diferentes locais da quadra, entre elas e com o público. Na sequência, haverá um bate papo sobre a modalidade, suas carreiras e fatos presenciados e vividos por ambas. Ginásio. Livre. Grátis.

12/2, sábado, das 11h às 13h

Sesc Verão 2022

De 04 de janeiro a 13 de fevereiro

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao

Protocolos Sanitários

Para participar das atividades presenciais do Sesc Verão 2022 e ter acesso às unidades, será necessário apresentar documento com foto, comprovante de vacinação físico ou digital (duas doses ou dose única), além da obrigatoriedade do uso de máscara.