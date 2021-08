Jardim São João registra recorde de casos de aglomerações no fim de semana

Ads

10:43:05

Um total de 13 bairros registrou casos de aglomeração e perturbação ao sossego público neste final de semana (13 a

Nesse período, a GCM recebeu 54 denúncias de aglomeração e perturbação ao sossego público, das quais 40 foram confirmadas e resolvidas com a presença dos agentes no local, que solucionaram a situação por meio de diálogo com as partes. Outras 14 necessitaram apenas de orientação por telefone para os envolvidos. As ocorrências registraram um total de 900 pessoas envolvidas.

Segundo o comandante da GCM, Francisco Borotta, a orientação da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública continua sendo a de combater com vigor esse tipo de situação. “A GCM tem atuado para coibir perturbações do sossego público rotineiramente, pois este é um problema que aflige muitos cidadãos. Várias dessas ações envolvem estabelecimentos comerciais funcionando em desacordo com as normas vigentes e, junto com a GCM, atuam funcionários da SDU, que fiscalizam e emitem autos de infração”, esclareceu.

