//João Doria sofre ameaças de morte após confronto com Bolsonaro

Governador de São Paulo recebeu ataques no celular e nas redes sociais e terá a casa cercada pela Polícia Militar Doria recebeu ameças de morte no celular privado e nas redes socias Divulgaçã0 FONTE R7 02:40:43 O governador de São Paulo, João Doria, foi alvo de ameaças de morte nesta quinta-feira (26) após as discussões