Jogo de golfe com Tiger Woods e Tom Brady doará 10 milhoes de dólares para luta contra COVID-19

Rede Gazeta News Guarulhos

Os astros do golfe Tiger Woods e do futebol americano Tom Brady vão participar no dia 24 de maio de um torneio beneficente de golfe, que doará mais de 10 milhões dólares para a luta contra o coronavírus. 21:29:22 O evento chamado “The Match: Champions for Charity” (O jogo: Campeões pela caridade) contará ainda com a participação do golfista Phil Mickelson e de Peyton Manning, ex-quarterback que, ao lado de Brady, é um dos maiores nomes da história do futebol americano.

A competição será disputada sem espectadores no Medalist Golf Club de Hobe Sound, no estado da Flórida, confirmou nesta na quinta-feira (6) a empresa Turner Sports, que transmitirá o evento ao vivo.

Woods, vencedor de 15 torneios de Grand Slam, fará dupla com Manning, que se aposentou em 2016 depois de ganhar seu segundo título no Super Bowl.

Já Brady, que é casado com a ex-modelo brasileira Gisele Bundchen e tem seis títulos do Super Bowl no comando do New England Patriots, jogará ao lado de Mickelson, com cinco Grand Slams.

O jogo de 18 buracos será dividido em nove buracos de quatro bolas e nove de tacadas alternadas em um formato “destinado a fornecer uma mistura divertida de estratégia, colaboração de equipe e a importância de quase todos os arremessos”, segundo a Turner Sports.

Entre outras medidas de segurança, a presença do público no campo não será permitida.

Os jogadores carregarão microfones para se conectarem entre si e com os comentaristas da televisão.

O formato também prevê que, simultaneamente ao jogo, vários desafios sejam desenvolvidos, o que agregará mais recursos aos 10 milhões de dólares que os jogadores e produtores do evento comprometeram.

O dinheiro arrecadado será destinado a organizações que prestam assistência às pessoas afetadas pela pandemia do COVID-19.

O circuito de golfe profissional nos Estados Unidos (PGA), deve a temporada sem público em 11 de junho, com o Charles Schwab Challenge em Forth Worth (Texas).