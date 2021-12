JOGOS EDUCATIVOS SÃO OPÇÕES PARA PRESENTEAR NO NATAL

Ads

Por Redação

Idealizados pela atriz e roteirista Litta Mogoff – fundadora da Cia Guarda Chuva -, os jogos Triunfo: Heroínas na História e Luda: Heroínas na História são excelentes opções para presentear no Natal. Ambos têm como objetivo estimular a brincadeira e ao mesmo tempo promover o aprendizado. Os jogos apresentam aos participantes a importância e a garra de mulheres que impactaram a história do Brasil. Essas personagens são representadas por meio de desenhos realizados pela ilustradora Tamires Moura. São homenageadas mulheres tais como: Anita Garibaldi, Anita Malfatti, Izabel dos Santos, Carolina Maria de Jesus, Cecília Meireles, Chiquinha Gonzaga, Hortência, Irmã Dulce, Maria da Penha, Marta, Mãe Menininha, Tarsila do Amaral etc.

TRIUNFO: HEROÍNAS NA HISTÓRIA

Como jogar: O primeiro a jogar, escolhe, entre os superpoderes contidos em sua primeira carta, aquela que você julga ter o valor capaz de superar o valor da mesma informação que se encontra na carta que seus adversários têm em mãos. Por exemplo: o jogador escolhe a informação persistência, menciona-a em voz alta e coloca a carta sobre a mesa. Imediatamente todos os outros jogadores baixam a primeira carta de suas pilhas e conferem o valor da informação. Quem tiver o valor mais alto ganha as cartas da mesa e as coloca embaixo de sua pilha. O próximo jogador será o que venceu a rodada anterior. Assim prossegue o jogo até que um dos participantes fique com todas as cartas do baralho, vencendo a partida. O participante cuja carta da rodada for marcada como TRIUNFO ganha a rodada, a não ser que a carta de um dos participantes seja letra A – exemplo: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A -, quando este ganha a rodada e, consequentemente, a carta TRIUNFO. Assim prossegue o jogo até que um dos participantes fique com todas as cartas do baralho, vencendo a partida. É indicado a partir de 7 anos. O jogo é realizado com a presença de 2 a 8 participantes e o objetivo é ficar com todas as cartas do baralho.

LUDA: HEROÍNAS NA HISTÓRIA

O jogo é composto por um kit com um tabuleiro grande, dado e uma folha explicativa com as histórias das seis heroínas, que deverão ser recortadas e montadas com a supervisão de um adulto. Contém também um jogo de memória, que pode ser jogado individualmente.

Como jogar: o tabuleiro é formado pela linha do tempo e indica fatos importantes da história e da vida das personagens. As heroínas são os peões e cada participante escolhe uma para percorrer o tabuleiro. Deve-se seguir as instruções na casa em que cair o dado no tabuleiro. Isto é, avançar, retroceder, realizar tarefas. Podem participar de 2 a 6 pessoas. É indicado a partir de 3 anos.

Onde comprar:

www.ciaguardachuva.com

Tel. (11) 98860-2334

Jogo Triunfo: Heroínas na História – Preço: R$ 54,00

Jogo Luda: Heroínas na História – Preço: R$ 30,00