John Piper responde se ainda devemos expulsar demônios

Pastor ensinou que há várias formas de expulsar os demônios.

O teólogo e escritor John Piper, conhecido por suas respostas bíblicas no Desiring God, respondeu sobre a questão de possessão demoníaca. “Você acredita que devemos expulsar demônios hoje?”, respondeu em um artigo.

Ele iniciou levantando uma questão sobre como deveríamos expulsar os demônios. Citando o texto de 2 Timóteo 2:24-26, ele afirmou que “há um estado estável e uma maneira simples de expulsar um demônio”.

“Eu diria que, ocasionalmente, você vê uma manifestação de poder demoníaco no rosto de uma pessoa, controlando sua vida, algo tão possessivo que é preciso uma intervenção extraordinária e até um exorcismo”, disse.

Expulsando demônios

Ainda sobre a questão, ele afirmou que há lugares onde isso é mais comum, como nos campos missionários, alertando que para expulsar os demônios é preciso agir como as especificações de Paulo.

“Ensine com gentileza e corrija seus oponentes com amor. Deus pode permitir que eles se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade e assim podem ser libertos, escapando do poder do maligno que os havia levado cativos”, explicou.

Segundo o pastor, a questão é um caminho de ensino, amor, paciência e soberania de Deus.

“Essa foi a maneira que Timóteo foi instruído a libertar as pessoas da vontade e da escravidão do diabo”, disse. “Eu não acho que para estar seriamente envolvido na guerra espiritual — onde você está libertando as pessoas dos poderes do maligno — você tenha que fazer exorcismos semana após semana”, reforçou.

Assim, segundo o pastor, há várias formas de expulsar os demônios que atuam nas pessoas, incluindo o ensino da Palavra de Deus.

“Os demônios são reais, Satanás é real, e todo pastor deve fazer um estudo sério sobre o caminho do diabo e de seus demônios. É necessário planejar como vai lidar com isso, já que o ataque demoníaco à Igreja de Cristo acontece o tempo todo”, acrescentou e concluiu.