Jornalista conservadora obtém vitória na Justiça contra Lula

Ads

15:51:43

Juiz negou a exclusão imediata do vídeo de Carina Belomé.

No início deste mês, a jornalista conservadora Carina Belomé, conseguiu uma vitória contra o ex-presidente Lula em uma ação que o político moveu pedindo indenização por dano moral em relação a um vídeo que ela publicou no dia 16 de junho.

No vídeo, Belomé narrou uma história que fazia mostrava que os diversos grupos criminosos têm uma coisa em comum: Lula como candidato.

Lula pediu com urgência a exclusão da gravação na página do Instagram de Carina, segundo o relato do juiz Rodrigo Gorga Campos, da 9ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo (SP).

ADS

Campos, porém, negou o pedido do ex-presidente e considerou que o vídeo não ofende de modo direto a imagem e a honra de Lula.

“O conteúdo das assertivas deve ser compreendido no contexto das dissidências políticas reinantes em nossa sociedade. A requerida faz alusão ao homem público que ocupou o cargo de presidente da República, sem adentrar na esfera de suas relações privadas”, destacou o juiz.

O juiz ainda ressaltou que não existe a possibilidade de aprovar uma exclusão urgente do vídeo, visto que não existe perigo de dano à imagem do requerente, no caso Lula, e que ele apenas recebeu críticas indiretas.

No entanto, a ação ainda não foi analisada, apenas o pedido específico da exclusão imediata do conteúdo nas redes sociais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado