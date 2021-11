Jornalista: Homenageia Jesus de Nazaré por seus ensinos em Mateus 24:6-8 os sinais de sua vinda.

Ads

10:47:55

Por/ Robson S Moreira

O Jornalista/65777: Robson S Moreira por sua vez entendeu em homenagear Jesus de Nazaré por todos os seus ensinos, portanto em umas de suas “Palestras” pregações em uma denominação da Igreja Batista, Falou dos Sinais da volta de Jesus; disse: a importância das pessoas começarem a se preparar para volta de Jesus, mesmo porque está escrito que haverá fome, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, tudo isso será o início das dores.

Induzido pelo Espirito Santo, falou do aquecimento global que segundo a profecia de Isaias, está dando o que falar, uma profecia de que o sol brilhará 7 vezes mais Isaias 30: 26

“… A luz da lua será como a do sol, e a do sol, sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu…” o sol aquecerá sete vezes mais… e estamos vivendo nos últimos dias e como bem sabemos que o sol está se aquecendo demais esta derretendo,isso é reflexo do sinal do fim dos tempos estão se cumprindo as profecias da Bíblia Sagrada Assim, todos esses “sinais” ou dicas que Jesus mencionou, serviriam de ALERTA para o mundo todo, pois não seriam vistos ou sentidos apenas num lugar, mas no planeta todo. Seriam como o “relâmpago” (Mateus 24:27), que acontece num lugar, mas pode ser visto em vários lugares ao mesmo tempo.

ADS

Destaques , Covd-19, Final dos tempos , Índia povo sendo queimado , aquecimento Global? O que fazer /?

Um dos sinais da vinda de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo. Assim como Mateus 24: 6-8 diz: “E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores” (Mateus 24:6-8). Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo – terremotos, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequências e são generalizados; o mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violência e ataques terroristas em ascensão. Por exemplo, a pneumonia infectada por coronavírus, que ocorreu em Wuhan, China no final de 2019, se espalhou para muitos países ao redor do mundo, causando uma situação séria. Os Estados Unidos viram um surto de gripe mortal, que resultou em muitas mortes. Os incêndios florestais na Austrália duram vários meses desde setembro de 2019, causando danos e perdas significativos. A África Oriental sofreu sua pior invasão de gafanhotos do deserto em 25 anos, o que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza, Itália, com 80% da cidade inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu Newfoundland, Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também terremotos nas Ilhas Curilas, em Elazig, Turquia, no Caribe, perto de Cuba, e em outros lugares. É precisamente a frequência desses desastres que serve como um lembrete para a humanidade nos últimos dias de Deus, e a partir deles podemos ver que essa profecia bíblica há muito se cumpre e que o Senhor voltou.

Após a Pregação dois jovens reconheceram que Jesus de Nazaré ressucitou ao terceiro dia, sendo assim reconheceu com profundidade de coração que Jesus é o Messias Filho do Deus Vivo , e aceitaram sendo seu Senhor e Salvador.

Saiba mais:

Corpos de vítimas da covid-19 na Índia foram cremados ao ar livre por falta de espaço

Em Nova Deli, como em todo o país, o novo coronavírus deixou muitas cicatrizes na terra e no povo. A Índia tornou-se no centro global da pandemia, no momento em que muitos países veem os números diários de casos e de mortes recuar. Na Índia, os mortos são demasiados e ficam empilhados em veículos. Nos crematórios não há mais espaço, e por isso, passaram para um terreno adjacente. Muitos corpos estão a ser cremados ao ar livre.