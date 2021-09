Juanribe Pagliarin está em UTI com tromboembolismo pulmonar

Ads

“Não sei de onde vem isso, pode ser até uma sequela da Covid. Peço oração de todos vocês. Estou confiante”, ressaltou o pastor

Por Patricia Scott

O líder da Comunidade Cristã Paz e Vida, o pastor Juanribe Pagliarin, está internado na Unidade Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde ontem (11). Ele foi diagnosticado com quadro de tromboembolismo pulmonar.

Ele explica, em vídeo divulgado em rede social, que foram identificados diversos coágulos em seus pulmões que precisam ser dissolvidos. O pastor revela ainda que acordou se sentindo bem no sábado, porém por volta das 8h da manhã, apresentou uma dor intensa e persistente no lado esquerdo do corpo.

Pagliarin foi levado ao hospital, onde realizou exames, como tomografia, raio-X e de sangue. Com os resultados, os médicos chegaram ao diagnóstico.

“Não sei de onde vem isso, pode ser até uma sequela da Covid. Peço oração de todos vocês. Estou confiante”, ressaltou o pastor no vídeo.

Pagliarin, no final do ano passado, enfrentou um período de duas semanas internado na UTI. Na época, o pastor estava com quadro grave de Covid-19. Ele acredita que alcançará a vitória novamente.

“Creio e confio plenamente que dessa vez não será diferente. Sairei deste quarto de UTI com a Vitória do Senhor em minhas mãos. A minha união em Jesus Cristo mais forte ainda!”.

