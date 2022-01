Judeus apontam as 10 principais profecias bíblicas de 2021

Ads

Profecias bíblicas foram destaque do site israelense durante o ano de 2020.

O site judaico Israel365News, que faz notícias cobrindo Israel e o Oriente Médio sob uma perspectiva bíblica, listou as 10 principais notícias que, segundo eles, apontariam para o cumprimento de profecias.gospelprime

De acordo com David Sidman, autor do texto publicado no site, eles trabalham para rastrear e identificar eventos mundiais que estão conectados à Bíblia ou têm relação com profecias.

Assim, eles decidiram elencar os fatos noticiados durante o ano que, supostamente, estão relacionados às profecias, segundo a avaliação teológica do judaísmo.

Veja, em ordem decrescente, quais são eles:

10. O fato de que o rio Eufrates, o maior rio da Ásia Ocidental, estar secando chamou atenção. O profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, a região que atualmente inclui a Síria e o Iraque, secariam como punição por suas práticas idólatras.

9. Em março, uma reconstituição do Korban Pesach (o serviço do Templo da Páscoa) foi realizada através do Shaar HaAshpot (portão de esterco) perto do Monte do Templo em Jerusalém. A data, o décimo dia do primeiro mês, foi significativa de várias maneiras.

8. Também em março, um novo algoritmo permitiu aos cientistas declarar que a terra sob nossos pés tem uma quinta camada, aproximando-se da ordem originalmente descrita no misticismo judaico. Rabino Avraham Greenbaum, diretor do Instituto Azamra explicou, observando que o Sheol é descrito por Isaías como literalmente um buraco profundo na crosta terrestre.

7. Em maio, eclodiu um incêndio no Monte do Templo que lembrava ameaçadoramente muitos dos incêndios dos sacrifícios da primeira e segunda eras do Templo. O rabino Yosef Berger, rabino da Tumba do Rei Davi no Monte Sião ponderou ao dizer: “Esta é uma profecia exatamente como descrita na Bíblia.”

6. Em julho, o renomado rabino israelense Daniel Asor alertou sobre uma aquisição globalista acontecendo neste momento. “Se Hitler é o Terceiro Reich, então a Nova Ordem Mundial é o quarto Reich. É o último encontro de Amaleque conosco antes da chegada do Messias ”, disse ele. Com base nos ensinamentos da Cabala escritos pelo rabino e médico judeu italiano Rabino Moshe David Vali, que foi aluno e confidente do proeminente Cabalista Judeu Rabino Moshe Chaim Luzzatto ( RaMCHaL) , Rabino Asor revela as datas em que o Messias se revelará.

5. No mês passado, o Sinédrio decidiu preparar óleo suficiente para ungir o Messias da Casa de Davi que, quando voltar, governará Israel na era messiânica. O óleo da unção foi descrito na Bíblia para ser usado na consagração do Tabernáculo.

4. Uma estátua com implicações bíblicas foi erguida este mês em frente à sede das Nações Unidas na cidade de Nova York. A estátua, intitulada guardião da paz e segurança internacionais, está situada na Praça dos Visitantes, fora da Sede da ONU . Segundo a ONU, o guardião é uma “fusão de onça e águia”.

3. Em fevereiro, a Amazon revelou os planos para sua nova sede corporativa que ficará em Arlington, Virgínia, do outro lado do rio Potomac de Washington DC. O anúncio descreve incorretamente o projeto como uma “dupla hélice”, mas os estudiosos da história antiga e da Bíblia reconhecerão prontamente o modelo antigo do projeto: a Torre de Babel.

2. Em maio, o ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, deu uma entrevista coletiva na qual pediu ao mundo, incluindo a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, a Organização de Cooperação Islâmica (OIC) e outras organizações internacionais para agirem com foco na luta contra os judeus.

1. Para o site, a principal profecia diz respeito ao surgimento das letras que formam o nome de Deus no Monte do Templo. Essa profecia foi apontada pelo rabino Yitzchak Batzri, um cabalista de Jerusalém, afirmando que, de acordo com a tradição judaica, este é de fato um sinal de que a redenção final é iminente.