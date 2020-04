//Juiz paraguaio concede prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho

Mantimentos serão doados à população carente de Salvador (BA) 11:24:39 Agencia Brasil O tetracampeão mundial Acelino Popó agradeceu neste domingo (5), em um vídeo no Instagram, os lances acima de R$ 40 mil de interessados em adquirir o cinturão mundial conquistado pelo pugilista em 2002. No último sábado (4), o pugilista entrou no combate à pandemia do