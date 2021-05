Juliette desabafa sobre pandemia: ‘Não podemos fingir que tá tudo bem’

09:09:16

Juliette usou suas redes sociais para falar sobre a pandemia do coronavírus. A ganhadora do ‘BBB 21’ lamentou a morte de uma administradora de um fã clube seu para a doença e revelou que uma de suas melhores amigas está internada.

“Oi, meus amores. Eu quero pedir licença pra falar de algo muito necessário. Só hoje, eu tive duas notícias que me deixaram muito triste, uma das nossas ADMs do grupo do WhatsApp faleceu vítima de COVID, uma das minhas melhores amigas está na UTI vítima de COVID, e eu acho que eu não poderia deixar de vir aqui e usar esse espaço e a minha voz, pra fazer algo por essas pessoas e por tantas outras que podem ser salvas por isso”, começou Juliette.

“São 440 mil mortos no Brasil, a gente não pode fingir que tá tudo bem, a gente não pode achar que a vida seguiu”, reforçou. “Depois que eu saí da casa, eu tive que enfrentar uma realidade bem dura. Perdemos pessoas queridas, familiares da minha equipe, colegas, amigos, Paulo Gustavo, e tantos outros que eu nem tive tempo de perceber ou de contar. É algo assustador e, eu quero muito usar todo esse amor que eu recebi, todo esse cuidado pra dizer pra vocês que vocês precisam se cuidar”.



“Quem puder ficar em casa, fique em casa, protejam os que não podem. Muita gente precisa trabalhar, não tem como ficar em casa. Façam isso por eles, por favor. Confiem na vacina, nos cientistas, nos médicos, em pessoas que dão a vida por essa causa”, pediu a paraibana. “A gente não pode entregar essa luta, sem fazer o máximo que a gente pode. Eu quero muito, muito, muito, muito usar toda essa força que a gente mostrou, toda essa empatia em um reality, usar de forma positiva. A gente pode, sim, lutar contra isso”.

“Os hospitais estão voltando a lotar, a Paraíba tem 70% dos leitos ocupados. Em uma testagem de um dia, mais de 60% dos testes foram positivos, é algo assustador. Não tá tudo bem, não estamos vivendo num sonho, é real. As pessoas estão morrendo e a gente precisa fazer algo. Usem máscara. Usem as máscaras certas… o modelo de máscara que realmente protege é o PFF2”, recomendou.

“Não tá sendo fácil pra mim gravar esse vídeo, eu tenho medo de perder pessoas que eu amo, eu não quero perder mais ninguém. Eu não quero perder vocês, eu não quero perder meus amigos, eu não quero perder minha família. Por favor, cuidem-se! Cuidem dos outros, cuidem dos seus. E contem comigo porque eu conto com vocês!”, concluiu.

