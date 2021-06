Lenda do boxe, Júlio Cesar Chávez não está satisfeito com a atuação de seu filho no combate diante de Anderson Silva em superluta no ‘Tributo dos Reis’, realizada no último sábado (19), no México. O pugilista acredita que Júlio Cesar Chávez Jr. não se preparou de forma adequada para o combate e pede que ele se aposente.“Prefiro qu e ele se aposente, caso não se prepare direito para o combate. Eles (seus filhos) não se preparam da melhor maneira possível para lutar”, disse Júlio Cesar Chávez em entrevista ao site norte-americano ‘BoxingScene’.

Apontado como favorito para o combate, Júlio Cesar Chávez Jr. não conseguiu confirmar o status de ex-campeão mundial e foi surpreendido por Anderson Silva, que venceu na decisão dividida dos juízes após um duelo de oito rounds. Anteriormente, o mexicano também não havia conseguido bater o peso para o confronto.

Aos 35 anos, o mexicano tem 60 lutas no boxe, sendo 52 vitórias, seis derrotas, um empate e uma luta ‘sem resultado’. Ele conquistou o cinturão do WBC (World Boxing Council) ao derrotar Sebastian Zbik em junho de 2011 e conseguiu defender o título em outras três oportunidades.

O confronto contra Chávez marcou a primeira apresentação de Anderson desde seu desligamento do UFC, no fim de 2020. Contra o ex-campeão mundial na ‘nobre arte’, Silva voltou a mostrar seu talento nas artes marciais e saiu vencedor na decisão dividida dos juízes.