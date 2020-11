Fonte espalha fatos

Justiça eleitoral aprova candidatura de Guti a prefeito de Guarulhos para sua reeleição

O juíza eleitoral Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima deferiu nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2020, o pedido de registro de candidatura do candidato Gustavo Henric Costa, o Guti, juntamente com seu vice, Professor Jesus. O documento já está disponível no site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral. Guti parte agora para sua reeleição onde pretende comandar o município por mais 4 anos (2021 a 2024).

