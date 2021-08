Laboratório de formação de lideranças jovens recebe inscrições até o próximo dia 26

Ads

A Subsecretaria de Juventude (SJ) de Guarulhos, em parceria com o projeto Inspirando Jovens, receberá até o próximo dia 26 as inscrições para o laboratório de formação de lideranças jovens, curso 100% online e gratuito. Os interessados devem ter de 15 a 29 anos e se inscrever por meio do link https://materiais.inspirandojovens.com.br/labjovem.

As aulas abordarão temas como a importância desenvolver a liderança, autoconhecimento, planejamento de carreira, como colocar projetos em prática e desenvolvimento de rede de contatos.

Para o subsecretário César Sousa, é necessário cada vez mais apoiar os jovens de Guarulhos a buscar conhecimento e reconhecimento do seu espaço em todas as áreas e, principalmente, no mercado de trabalho. “Esse tipo de curso é uma alavanca para que o jovem entenda que, sim, é possível construir sua história de uma forma próspera”, comentou.

