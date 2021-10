Laboratório oferece exames de mamografia gratuito durante o mês de outubro

Ads

Exames vão acontecer no portão 01 do Estádio do Morumbi, no Shopping Internacional de Guarulhos e na unidade da clínica

O Centro de Diagnósticos CEPAC está oferecendo mamografia grátis como parte da campanha “Outubro Rosa” de prevenção do câncer de mama, para mulheres da cidade de Guarulhos e São Paulo. Os exames estão sendo realizados nas carretas de prevenção CEPAC.

“Fazemos essa campanha há mais de quatro anos e já atendemos mais de 8.000 (oito mil) mulheres durante o Outubro Rosa. Estamos ofertando essa ação para mulheres com idade mínima de 40 anos, principalmente para as de baixa renda e usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma Emerson Taveira, CEO do CEPAC.

Os exames estão sendo realizados em frente ao portão 1 do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, não sendo necessário o agendamento prévio.

Além disso, a própria sede do Laboratório, localizada na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 51, no centro de Guarulhos, também está de portas abertas para receberem as mulheres que querem e precisam realizar a mamografia. Os exames também precisam ser agendados através do site do https://www.grupocepac.com.br e estão sendo realizados de segunda a sábado, das 6h30 às 19h00 a partir do dia 11/10/2021.

Já no Shopping Internacional de Guarulhos, os exames serão realizados todos os finais de semana de outubro, das 8h às 18h. As interessadas em fazer o exame devem baixar o aplicativo do shopping e agendar direto no aplicativo. No dia agendado, levar 2kg de alimentos não perecíveis que serão doados para a Fundação ABRINQ.

“Somos parceiros há anos da ABRINQ e sempre que podemos, ajudamos a fundação para que ela possa ajudar as crianças e os adolescentes necessitados. Com a doação dos 2kg de alimento por pessoa, pretendemos arrecadar 2 kg e ajudar alguns acolhimentos da cidade de Guarulhos e de São Paulo”, afirma Emerson.

Serviço

Exame de Mamografia Gratuita

Morumbi – Portão 1 – De segunda à sexta – das 08 às 17h

Shopping Internacional de Guarulhos – Sábado e Domingo – 8h às 18h. A interessada em fazer um exame deve baixar o aplicativo do shopping e agendar direto no aplicativo. No dia agendado, levar 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para a Fundação ABRINQ.

Unidade CEPAC Guarulhos – Avenida Dr. Timoteo Penteado, 51 – Centro, Guarulhos – de segunda à sábado das 6h30 às 19h, a partir do dia 11/10/2021.

Sobre a CEPAC

Desde 1978 oferecendo prestação de serviços voltados à saúde na cidade de Guarulhos/SP, levaram o CEPAC Centro de Diagnósticos à conquista da credibilidade dos profissionais que lidam com saúde. A CEPAC acredita no desenvolvimento e na força do capital humano que fez com que ao longo dos anos, tivesse o reconhecimento por sua excelência em atendimento. Isto se deve ao alinhamento entre colaboradores, profissionais da saúde, clientes e sociedade em prol de um bem comum – qualidade de vida. Em dezembro de 2020 o CEPAC passou a adotar uma nova cor em sua identidade visual com novo logotipo, passando de vermelho para azul. A marca CEPAC carrega um forte apelo social, visando à doação de exames anualmente para auxiliar as pessoas que não possuem condições financeiras para cuidarem de sua saúde.