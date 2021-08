Lago dos Patos sofre com assoreamento e vereadores cobram manutenção

Ads

Marcelo Seminaldo alertou que é preciso reabastecer o lago para os peixes não morrerem

Um dos pontos turísticos da cidade, o Lago dos Patos, na Vila Galvão, foi tema de debate durante Sessão Extraordinária, realizada dia 25 de agosto, na Câmara de Guarulhos. A vereadora Janete Rocha Pietá (PT) relatou que um processo de assoreamento do lago tem prejudicado a vida de animais locais. “A questão é uma tragédia, uma vergonha, demonstra que o planeta está aquecendo, provocando a redução das chuvas, mas existe também o problema de manutenção; o lago está assoreado, a água, está, as tartarugas nadam nadam com a cabecinha para cima, peixes morrem, isso tudo exige uma postura imediata do poder público, criando uma comissão técnica do meio ambiente para salvar a vida dos peixinhos, para fazer o desassoreamento do lago.”

O vereador Marcelo Seminaldo (PT) também cobrou a manutenção do lago: “Várias nascentes responsáveis por fazer a água chegar até o lago foram obstruídas ao longo dos anos e em razão das chuvas, que são poucas, o lago foi secando; hoje, quem tiver a triste missão de passar pelo lago vai ver que está puro barro, os peixes estão agonizando para poder viver; ali a medida tem que ser urgente; duas obras são necessárias: uma é o desassoreamento, outra é a desobstrução de nascente próxima para levar água, além da utilização de caminhões pipa da Sabesp para restabelecer o lago e os peixes não morrerem”.