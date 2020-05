Rede Gazeta News Guarulhos

Lançamento da SpaceX Demo-2

.Depois de se afastar do lançamento na quarta-feira, 27 de maio, a SpaceX está mirando no sábado, 30 de maio, o lançamento do Falcon 9 da segunda missão de demonstração da Crew Dragon (Demo-2) no Complexo de Lançamento 39A (LC-39A) no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida.

Este voo de teste com os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley a bordo da espaçonave Dragon retornará vôos espaciais humanos aos Estados Unidos. A janela de inicialização instantânea é aberta às 15:22 EDT ou 19:22 UTC, com uma oportunidade de inicialização instantânea de backup disponível no domingo, 31 de maio às 15:00 EDT ou 19:00UTC.

Sintonize aqui para assistir ao webcast de lançamento. A cobertura começará cerca de 4 horas antes da decolagem. O Demo-2 é o principal teste final do sistema de voo espacial humano da SpaceX a ser certificado pela NASA para missões de tripulação operacional de e para a Estação Espacial Internacional.

A SpaceX está retornando vôos espaciais humanos para os Estados Unidos com um dos sistemas mais seguros e avançados já criados, e o Programa de Tripulação Comercial da NASA é um ponto de virada para o futuro da América na exploração espacial, que estabelece as bases para futuras missões na Lua, Marte e além.

Lançamento da SpaceX Demo-2

Lançamento da SpaceX Demo-2

After standing down from launch on Wednesday May 27, SpaceX is now targeting Saturday, May 30 for Falcon 9’s launch of Crew Dragon’s second demonstration (Demo-2) mission from Launch Complex 39A (LC-39A) at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. This test flight with NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley on board the Dragon spacecraft will return human spaceflight to the United States. The instantaneous launch window opens at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC, with a backup instantaneous launch opportunity available on Sunday, May 31 at 3:00 p.m. EDT, or 19:00 UTC. Tune in here to watch the launch webcast. Coverage will begin about 4 hours before liftoff. Demo-2 is the final major test for SpaceX’s human spaceflight system to be certified by NASA for operational crew missions to and from the International Space Station. SpaceX is returning human spaceflight to the United States with one of the safest, most advanced systems ever built, and NASA’s Commercial Crew Program is a turning point for America’s future in space exploration that lays the groundwork for future missions to the Moon, Mars, and beyond