Lateral da Seleção Brasileira sobrevive a troca de tiros durante tentativa de assalto

O jogador, que está de férias no Brasil, participava de uma confraternização com familiares e amigos na boate New Trips, que fica na Avenida Paulista.

Ao deixar o local, Emerson foi abordado por um policial militar à paisana, que além de pedir uma foto com o atleta, se ofereceu para acompanhá-lo até o carro. Neste momento, um homem abordou o jogador e anunciou o assalto, exigindo o relógio, um modelo Rolex, e um cordão de ouro.

Ao perceber que assaltante apontava uma arma para o Royal, o agente de segurança reagiu e houve uma troca de tiros. Segundo informações da Polícia Militar, e confirmada pelo L!, um suspeito ficou ferido. Ele está internado sob escolta policial no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi e passará por cirurgia.

O atleta do Tottenham e da Seleção Brasileira não foi atingido.

Empresário do jogador, Emerson Zulu está acompanhando de perto o desenrolar do caso.

– Ele mora na Inglaterra, onde é mais tranquilo, vem passar férias em sua cidade que é Americana, em São Paulo, para ser assaltado e correr risco de vida. Isso não pode continuar assim. Já estou em contato com o Lincoln Nunes, nosso preparador mental para que isso não afete a sua concentração – esclareceu.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana. No local do ocorrido, a polícia local apreendeu a arma do suspeito, uma pistola nove milímetros, e do policial, outra pistola 40 milímetros, além de 26 cápsulas de munição intactas e outros cinco fragmentos de bala.

Após o episódio, o sataff do jogador cogita antecipar o retorno de Emerson para a Inglaterra.