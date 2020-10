Leitura deve se consagrar como a maior rede física de livrarias do país

Informe Publicitário

20:10:02

Mesmo com a crise gerada pela pandemia do Covid-19, a Leitura segue em expansão. Atualmente a empresa possui 77 pontos de vendas no país e, ainda em 2020, 3 novas físicas serão inauguradas. A rede já atingiu o primeiro lugar no segmento de livrarias físicas no Brasil. Para além disso, o grupo continuará com o serviço de delivery de livros, uma iniciativa implantada para ao período de quarentena e conquistou os clientes.

Calendário de inaugurações

30-10 – Recife-PE

20-11- Belo Horizonte-MG

10-12 – São Paulo-SP

15-01- Rio de Janeiro-RJ

