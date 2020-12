Licitação para que o Metrô chegue até Guarulhos é reaberta

Por Igor Roberto

O Metrô de São Paulo reabriu a licitação para a realização do projeto-básico da linha 19-Celeste, que vai ligar Guarulhos, na região metropolitana, até o centro da capital.

A ligação será entre Bosque Maia (Guarulhos) e Anhangabaú (São Paulo).

Segundo a publicação oficial, as propostas devem ser entregues em 3 de maio de 2021.

Sessão pública de recebimento de documentos e propostas: 03/03/2021, às 10:00h, na Rua Boa Vista, 170 – CIDADE I – Mezanino – Auditório C – São Paulo, Capital.

A concorrência anterior foi anulada pelo Tribunal de Contas do Estado à pedido do sindicato que reúne as empresas de projetos, o SINAENCO.

O ramal deve contar 17,6 km de extensão e 15 estações e com uma demanda prevista de 525 mil passageiros por dia.

47 trens devem ser adquiridos pelo Metrô de São Paulo para operar nesta linha.

Em relação as 47 composições, todos eles devem seguir o padrão visto na linha 4-Amarela, com bitola internacional (1.435mm) e o sistema de sinalização CBTC e padrão de automação GoA4, que permite que os trens circulem sem operador.

As 15 estações da linha 19-Celeste serão à seguintes: Bosque Maia, Guarulhos, Vila Augusta, Dutra, Itapegica, Jardim Julieta, Jardim Brasil, Jardim Japão, Curuçá, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Pari, São Bento e Anhangabaú.

Está previsto conexões da Linha 19 com 3-Vermelha do Metrô em Anhangabaú, 1-Azul em São Bento, 11-Coral da CPTM (numa futura estação do Pari) e, futuramente, com a 2-Verde, isso quando o trecho até a estação Dutra sair do papel.

A gestão Doria espera que esse novo ramal seja construído e operado pela iniciativa privada, no entanto, a modelagem de concessão só será feita após a conclusão do projeto básico, que tem prazo de 25 meses para ser entregue por completo.

