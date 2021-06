Lixo Zero Guarulhos completa 4 anos com agenda de cursos, oficinas e outras atividades

16:10:38

O programa Lixo Zero, criado pela Prefeitura de Guarulhos em 5 de junho de 2017, completou quatro anos no último sábado e, para comemorar, está oferecendo uma agenda de cursos, oficinas e outras atividades online com participação livre. Entre os temas que serão abordados pelos técnicos de educação ambiental da Secretaria de Serviços Públicos estão compostagem, horta doméstica, destinação correta de resíduos, entre outros. Para se inscrever basta acessar http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/agenda-lixo-zero-junho

Confira a agenda

Método Lages de Compostagem

Desenvolvido para atender famílias, escolas, condomínios, entre outros que desejam destinar corretamente os resíduos orgânicos de forma simples, prática e limpa, direto sobre o solo por meio de vasos, jardineiras, baldes e caixas.

Dias 7, 14, 21 e 28

Das 16h às 17h30 – Transmissão ao vivo pelo Google Meet

Horta doméstica em pequenos espaços

Aprenda a produzir ervas medicinais, temperos e verduras livres de agrotóxicos em casa. O curso inclui preparação do solo, escolha das hortaliças, planejamento de horta horizontal ou vertical no quintal ou varanda, nutrição das plantas, plantio em vasos e jardineiras, entre outros.

Dia 8

14h30 – Transmissão ao vivo pelo Google Meet

Atitudes Lixo Zero

Dia 9

19h – Transmissão ao vivo pelo Google Meet

Bate-papo sobre o que é “Ser Lixo Zero”, consumo responsável e importância de separar os resíduos para a coleta seletiva.

Curso Voluntários do Planeta – Ampliação da Coleta Seletiva

Dia 10

19h – Transmissão via YouTube / Canal da Prefeitura de Guarulhos

Aprenda a fazer diferença para o planeta no seu dia a dia, colaborando para reduzir os impactos negativos em nosso planeta.

Inscrições e mais informações

http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/agenda-lixo-zero-junho

