Longa “Eternamente Minha” entra em cartaz com exibição gratuita no Cinebrac

O longa “Eternamente Minha” estreou no último dia 13 de novembro na plataforma de audiovisual Cinebrac (www.cinebrac.com.br). O filme é uma adaptação do romance escrito por Jéssica Macedo, sucesso de vendas na Amazon Kindle.

A história de amor, que já atraiu milhares de leitores da autora brasileira, mostra até onde vai a paixão entre opostos, a força do destino e do amor – vivenciado pelos protagonistas Vitor e Cintia, que, a princípio, enfrentam uma série de intolerâncias na convivência na faculdade de Direito.

A produção cinematográfica foi feita durante a pandemia, em Belo Horizonte (MG), cidade natal de Jéssica Macedo, através de uma parceria entre o Grupo Editorial Portal, a autora e a Big Boss Produções. O elenco seguiu protocolos sanitários rígidos, conforme regras de autoridades nacionais e locais.

Xanthine Drummond, selecionada para o papel da protagonista Cintia, conta que quando conheceu seu personagem sabia que existiam muitos fãs do livro. “Percebi de imediato que precisava atender a muitas expectativas”, revela a atriz. Para isso, passou por mudanças no visual duas vezes.

A autora, que também tem formação em Cinema pela UFMG, diz que a bagagem trazida da universidade facilitou a produção do longa-metragem que é a sua primeira experiência cinematográfica, bem como a adaptação do roteiro de um de seus livros. “Coloquei a mão na massa, tive a oportunidade de até filmar e acompanhei tudo de perto”, comemora.

Para Ricardo Assis, o protagonista Vitor e também diretor da Big Boss Produções, ter tido o apoio e a visão de filmagem da escritora no set contribuiu demais. “Eu fiquei muito feliz com o resultado”, destaca. Assis também dirigiu o filme, dupla função que desempenha há bastante tempo em suas produções e que segundo ele, é bem desafiadora. Em “Eternamente Minha”, ele teve uma preocupação ainda maior: agradar de verdade os fãs do livro. “Jéssica tem um grande número de leitores. Por isso, meu principal ponto era rodar um filme bem próximo do que foi narrado no livro – claro que com algumas novidades”, afirma.

A produção foi feita sem recursos e, mesmo assim, buscou o máximo da qualidade, o que para Jéssica Macedo foi uma grande superação. A autora dá um spoiler e diz que escreveu uma cena inédita para o filme – justamente para trazer novidade e aquecer a história.

O filme conta também com a participação de Ju Fontana, que vive as gêmeas Cecília e Charlotte, duas personagens bem diferentes. Enquanto Cecília vive com sua mãe Cíntia e não conhece o pai, levando uma vida humilde e simples; Charlotte é uma garota rica, criada pelo pai, não conheceu a mãe e acredita que a mesma morreu em seu parto. É ‘patricinha’, e mimada. Consegue tudo que quer, mas o filme mostra que por trás da garota chata existe um enorme coração. A atriz ficou conhecida por interpretar a órfão muda Suelen, de “Amor sem igual“, novela da Record. Fez também o filme “Doce novembro”, campanhas publicitárias e participou da novela “Carinha de Anjo”, do SBT.

O trailer do longa-metragem pode ser conferido no link: https://www.youtube.com/watch?v=GfRRKZXLoI0.

Sinopse

Cíntia deixou sua casa, sua família e seu namorado e foi estudar em uma cidade grande. Determinada a se tornar advogada, ela não queria um relacionamento, mas o destino estava prestes a surpreendê-la: tentou e lutou com todas as forças para não se apaixonar. Vitor era o oposto de tudo o que desejava: um jovem mimado e rico que a provocou, enlouqueceu e roubou seu coração. Uma gravidez inesperada apenas intensificou o amor entre eles. Porém, o coração deles será partido, promessas serão quebradas, e todo o amor que viveram se tornará uma triste lembrança do passado na qual se negarão a desistir.

Filme Eternamente Minha

Autora: Jéssica Macedo

Direção: Big Bross Produção e Jéssica Macedo

Elenco: Xanthine Drummond, Ricardo Assis, Ju Fontana

Classificação: 16 anos

Exibição: https://cinebrac.com.br/