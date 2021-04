Lua de Sangue Profecia Bíblica Joel 2:31

Rede Gazeta News Guarulhos

A lua de sangue na Bíblia

Uma profecia sobre o fim do mundo, em Joel 2:31, fala sobre a lua se tornar em sangue, um pouco como o que acontece no eclipse total da lua. Esse acontecimento é mencionado novamente em Apocalipse 6:12. Mas essa lua de sangue tem uma diferença: o sol também é afetado. A descrição do sol se escurecendo parece um eclipse do sol, em que a lua está alinhada entre o sol e a terra.

É impossível um eclipse da lua acontecer ao mesmo tempo que um eclipse do sol. Por isso, há duas explicações possíveis para essa passagem bíblica:

Se são eclipses, os dois acontecimentos não acontecerão ao mesmo tempo, mas serão próximos. Poderá ser um acontecimento milagroso, que não é a lua de sangue nem o eclipse do sol natural. Pela informação da Bíblia, podemos ver que essa não será uma lua de sangue normal. Por isso, não temos razão para acreditar que o fim do mundo vai começar quando acontece um eclipse da lua. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia em que o fim chegará ( Mateus 24:36 ). Mesmo assim, quando vemos coisas como uma lua de sangue, podemos aproveitar para lembrar que Jesus vai voltar. Não sabemos quando será mas sabemos que o dia está cada vez mais próximo. Por isso, devemos nos preparar, para não sermos apanhados desprevenidos ( Mateus 24:44 ). Veja aquicomo se preparar para o fim do mundo.

6. Outros sinais que acompanharão a lua de sangue

Além da lua de tornar em sangue e o sol em trevas, a profecia de Joel também diz que haverá “sangue, fogo e nuvens de fumaça” e que o Espírito Santo se derramará sobre todos os povos ( Joel 2:28-30 ). Isso tudo acontecerá antes do fim. Descubra aqui mais sobre os sinais do fim do mundo. A profecia sobre a lua de sangue em Apocalipse acrescenta ainda que haverá um terremoto, as estrelas cairão, o céu será recolhido e montanhas e ilhas serão deslocadas ( Apocalipse 6:12-14 ). A segunda vinda de Jesus será acompanhada de muitos sinaisnaturais e espirituais. Uma lua de sangue sozinha não marca o fim do mundo.

