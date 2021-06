Luciano Hang irá processar portal UOL e jornalista por fake news

O empresário, Luciano Hang, irá representar judicialmente o portal de notícias UOL e o jornalista, Lucas Valença, por publicação de reportagem mentirosa nesta terça-feira, 22 de junho, no referido portal de notícias. A publicação foi embasada em um suposto relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cujo o UOL afirmou que teria tido acesso. Entretanto, o documento não existe, caracterizando assim a produção de fake news, cujo único objetivo é prejudicar a imagem do empresário e, principalmente, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda no fim da manhã, a própria Abin divulgou uma nota esclarecendo não ser autora de suposto relatório. Veja a nota completa: A Agência Brasileira de Inteligência informa não ter produzido, recebido ou difundido relatório ou qualquer outro documento como mencionado pelo portal UOL em reportagem desta terça-feira – 22 de junho. ADS A Agência esclarece ainda que compete à ABIN executar a Política Nacional de Inteligência (Decreto n⁰ 8.793, de 29 de junho de 2016) com estrita observância dos direitos e garantias individuais, da fidelidade às instituições, dos princípios éticos e da segurança do Estado. Acesse a nota da Abin Perseguição Não é a primeira que o empresário é vítima do jornalismo questionável do Portal UOL/Folha de São Paulo. Ano passado, a Folha e a repórter, Patrícia Campos Mello, foram condenados a pagar indenização para Luciano Hang, pela publicação de reportagem que ligava o empresário a disparos em massa de mensagens contrárias ao PT nas eleições de 2018. Nunca houve qualquer comprovação que Hang tivesse envolvimento com o caso, não se passando de mais uma fake news.