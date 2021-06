Luciano Huck confirma que irá substituir Faustão aos domingos: -Maior desafio da minha carreira

15:29:20

Após muitas especulações, está confirmado! Luciano Huck anunciou em entrevista ao Conversa com Bial na madrugada desta quarta-feira, dia 16, que irá assumir as tardes de domingo da Globo, substituindo o cargo ocupado até então por Faustão, que irá para a Band.

Para Bial, Huck justificou a decisão e explicou que já assume um programa de variedades em 2022.

– Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu tô fora do debate público, disse ele, já citando seu envolvimento com a política.

Huck fez questão de esclarecer que nunca se lançou candidato à presidência, mas também não retira seu desejo de seguir no ambiente:

– Acho bom eu deixar a fotografia bem clara e ser o mais franco e o mais sincero possível: eu nunca me lancei candidato a nada, não estaria retirando nada porque nunca me lancei.

No programa, Huck deixou clara sua admiração por Faustão e ainda afirmou que irá enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira:

– Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele. (…) Tô vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira.

E ainda deu pistas do que podemos esperar para o programa do próximo ano:

– É página em branco. Vamos trabalhar. Mas vamos respeitar o hábito do telespectador.

Relembre a carreira de Luciano Huck antes e depois da Globo!

Compartilhe isso: Twitter

Facebook