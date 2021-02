Luciano Huck diz que dará ajuda financeira a Lucas após saída do BBB

17:47:19

Após ter desistido do Big Brother Brasil 21 (BBB 21) e pedido para deixar o programa na madrugada deste domingo, 7, Lucas Penteado poderá contar com a ajuda do apresentador da TV Globo, Luciano Huck para realizar o seu objetivo dentro do programa, comprar uma casa para sua mãe, Andrea Penteado.

No Twitter, Luciano Huck fez um post em que pediu ajuda dos internautas para encontrar o link da vaquinha que reúne recursos para Lucas: “Alguém tem o link da vakinha do Lucas? Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele merece”, escreveu o apresentador.

Além de Huck, Tata Werneck, Carlinhos Maia e outros amigos e fãs do reality da Globo se mobilizaram para criar uma vaquinha virtual e ajudar Penteado a comprar uma casa, objetivo que ele tinha em ganhar o prêmio para realizar esse sonho.

“Qual é a vakinha oficial pro Lucas comprar a casa da mãe dele?”, disse Thata manifestando interesse me ajudar.

O perfil oficial de Lucas Penteado no Instagram se manifestou e afirmou que a vakinha para ajudar o ator é esta aqui.

Um dos motivos da saída de Lucas foi ele ter assumido ser bissexual e beijar Gilberto na festa. O ator não aguentou a pressão e o julgamento de alguns brothers que o criticaram dizendo que o beijo em rede nacional, foi armação.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook