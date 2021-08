Luciano Huck explica o motivo de não entrar na política

Ads

No último domingo (29) o apresentador de televisão, Luciano Huck, concedeu uma entrevista ao programa “Fantástico” para falar um pouco sobre seu próximo programa aos domingos. No bate papo, o comunicador aproveitou o momento para falar um pouco sobre os boatos dele se candidatar a presidência da república.

“Você não vai ler uma fala minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa, nunca. Estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você me perguntar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Nunca lancei uma candidatura”, iniciou ele.

“Obviamente pensei nisso. O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil, e uma enorme desigualdade como o Brasil… Adoraria que fosse o país do futuro, como sempre nos foi colocado, e isso não aconteceu até hoje. Estar aqui, estreando o Domingão na semana que vem, é o que eu tinha que fazer. É orgânico. É o que eu sei fazer, é a minha contribuição”, acrescentou.

Há muito tempo que circula na internet e na imprensa que Luciano Huck se preparava para se candidatar a presidente da república. Mas o apresentador da Rede Globo deixou claro que essas informações não passavam de burburinhos na web. Agora o comunicador está focado em sua nova atração na emissora.

