O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou nesta 6ª feira (18.jun.2021) uma lista divulgada pelo PT (Partido dos Trabalhadores) com os locais de 319 atos contra o governo Bolsonaro já confirmados e programados para este sábado (19.jun). “Amanhã vai ter”, escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

© Fotos: Ricardo Stuckert Ex-presidente convocou seguidores para os atos deste sábado; na imagem, ele aparece nos braços do povo em São Bernardo

Na 5ª feira (17.jun), Lula disse que não sabia se iria nas manifestações. Também em publicação no seu perfil no Twitter, disse que não querer “transformar um ato político em um ato eleitoral”.

O ex-presidente disse ficar “feliz que o povo esteja brigando pelos seus direitos”. Segundo ele, atos pró e contra Bolsonaro são diferentes, porque um lado “usa máscara, álcool gel, o outro lado vai sem máscara e nega a vacina”.

“Repúdio ao genocida”

O ex-ministro e possível candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) também foi ao Twitter nesta 6ª feira (18.jun) apoiar as manifestações.

“Reitero aqui meu apoio a todas as brasileiras e brasileiros que desejam ir à rua, neste sábado, protestar contra os desmandos de Bolsonaro. Mas peço que o façam com duplo amor cívico: repúdio ao genocida e cuidado com a vida”, disse.

As manifestações

As manifestações seguem os protestos contra o presidente Bolsonaro realizados em 29 de maio em várias cidades brasileiras.

Os manifestantes cobraram a aceleração da vacinação, a proteção dos povos indígenas, o combate ao racismo, defendem o auxílio emergencial e pedem a valorização da saúde e educação no país.

