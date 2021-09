Lula faz pronunciamento sobre feriado de 7 de setembro e critica Bolsonaro

Ads

21:09:17

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento nas suas redes sociais nesta segunda-feira (6) sobre o feriado de 7 de setembro. Durante cinco minutos de fala, Lula criticou postura de Bolsonaro e a situação econômica do país.

© Reprodução/Twitter @lulaoficial

Lula disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está “chamando as pessoas para a confrontação e convocando atos contra os poderes da República contra a democracia”

Leia Mais: “Se você quer paz, se prepare para a guerra”, diz Bolsonaro às vésperas dos atos de 7 de setembro

O feriado da Independência da República vem gerando tensão entre os apoiadores do presidente Bolsonaro com outros Poderes. Na última quinta-feira (1), o chefe do executivo afirmou que “se você quer paz, se prepare para a guerra”. A declaração foi dada após a entrega da Medalha Desportivo Militar.

Bolsonaro já confirmou presença em dois atos, um deve acontecer na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e o outro em São Paulo, na avenida Paulista.

Lula afirma que o papel de um presidente é “manter acesa a confiança no presente e no futuro”.

Confira o pronunciamento completo:

