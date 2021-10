Maior evento gratuito de Mestrado em Direito oferece bolsas e cursos inovadores em 46 universidades dos EUA

Ads

Curso de cibersegurança é um dos destaques do LL.M Webinar Series, evento gratuito promovido pelo EducationUSA, do dia 03 ao 10 de novembro. Além de bolsas e cursos rápidos, algumas instituições oferecem dupla certificação sem custos!

Países do mundo todo se dedicam ao tema da segurança digital e proteção de dados, sobretudo após a pandemia digitalizar serviços, empresas e o contato entre as pessoas. O desafio do online evidenciou uma tendência de mercado jurídico – as dimensões legais da Cibersegurança – e a especialização no assunto é cada vez mais oferecida por universidades americanas.

Do dia 03 ao 10 de novembro, o EducacationUSA promove o maior evento gratuito de Mestrado em Direito nos EUA, o LL.M webinar series. . Representantes de 46 universidades americanas estarão conectadas a alunos brasileiros e de vários lugares do mundo divulgando áreas inovadoras em alta nos debates atuais. O evento está com inscrições abertas: bit.ly/2021EDUSALLM

Quais são as vantagens do LL.M?

Latin Legum Magister ou Master of Laws (LL.M) é um diploma reconhecido internacionalmente. Além da experiência de estudar fora, networking, conhecimento de vocabulário específico, o LL.M possibilita trabalhar por um ano nos EUA para adquirir experiência na área de formação, após a conclusão do programa os alunos que atendam os requisitos de elegibilidade.

“Uma possível vantagem adicional, é a chance de realizar o American Bar Exam, o equivalente ao exame da OAB no Brasil, e poder atuar como advogado em alguns estados americanos. Para o mercado de trabalho, o profissional tem um grande diferencial, especialmente para firmas ou empresas que atuam internacionalmente,” lembra Jefferson Couto, orientador do EducationUSA.

Universidades oferecem cursos rápidos, bolsas e até dupla certificação

Os participantes terão acesso a representantes oficiais de universidades renomadas, entre elas: George Washington University of Law, University of Miami School of Law, Columbia Law School, Emory University School of Law e outras. Além de oportunidades de bolsas, as instituições divulgam cursos de curta duração e até oportunidades de dupla certificação sem custos.

Esse é o caso da Duke University School of Law, na Carolina do Norte, onde os alunos têm acesso a mais de 200 cursos com três opções de certificados sem custos: Negócios, Direito Ambiental e Energia ou Propriedade Intelectual, Ciência e tecnologia. Cursos de curta duração também podem ser um bom começo antes do LL.M. Foi o que pensou Sabrina Faleiro ao investir no Legal English, mas o que aprendeu, superou as expectativas:

“Eu tive uma ótima impressão do curso, achei que era algo só sobre termos, mas me deu uma visão geral do ordenamento jurídico nos Estados Unidos e me fez entender um pouco sobre as diferenças e similaridades do sistema jurídico dos EUA. Quando voltei para o Brasil, me inscrevi logo em um intercâmbio acadêmico e isso fez é um diferencial enorme no meu currículo e até hoje, eu colho os frutos desse investimento na minha carreira,” conta Sabrina.

Confira a programação:

Dia 03/11, às 18h – Como escolher um LL.M., requisitos do programa e o que levar em consideração?

Dia 04/11, às 18h – Como se candidatar para um programa de LL.M., dicas de preenchimento do LSAC e bolsas de estudo

Dia 05/11, às 18h – As diferentes áreas de concentração de LL.M. e o Bar Exam

Dia 06/11, às 11h – Dicas de escrita de redações, exemplos de textos e cartas de recomendação

Dia 08/11, às 18h – As diferenças entre J.D. e o LL.M. e experiência profissional

Dia 09/11, às 18h – Como se candidatar para um programa de LL.M., dicas de preenchimento do LSAC e opções de bolsas de estudo

Dia 10/11, às 18h – Dicas de escrita de redações, exemplos de textos e cartas de recomendação

SERVIÇO

LL.M Webinar Series

O que oferece: Representantes de algumas das principais universidades americanas respondem às principais dúvidas dos estudantes sobre os cursos de LL.M. nos Estados Unidos, além de divulgar várias oportunidades.

Quem pode participar: Alunos interessados em especializações em Direito

Quando: De 03 até 10 de novembro

Inscrições gratuitas: bit.ly/2021EDUSALLM

Mais informações: https://www.educationusa.org.br

Sobre o EducationUSA

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem 42 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil aqui: https://www.educationusa.org.br